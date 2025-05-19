Москва и Вашингтон начали подготовку к возможному саммиту на высшем уровне
Россия и США приступили к проработке содержания возможного двустороннего саммита, в рамках которого может быть достигнут ряд ключевых договоренностей. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя итоги состоявшегося накануне телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
По словам Ушакова, лидеры двух стран сочли необходимым поручить своим командам подготовку к встрече, в том числе с точки зрения выработки конкретных решений, которые могли бы стать практическим результатом переговоров на высшем уровне.
Он подчеркнул, что особое внимание будет уделено содержательной части повестки, охватывающей широкий круг вопросов двустороннего и международного характера.
Ранее Трамп сообщил, что Москва и Киев в ближайшее время начнут прямые переговоры о прекращении огня, что стало одной из тем обсуждения с российским президентом, передает «Радиоточка НСН».
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