Москва и Вашингтон начали подготовку к возможному саммиту на высшем уровне

Россия и США приступили к проработке содержания возможного двустороннего саммита, в рамках которого может быть достигнут ряд ключевых договоренностей. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя итоги состоявшегося накануне телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

По словам Ушакова, лидеры двух стран сочли необходимым поручить своим командам подготовку к встрече, в том числе с точки зрения выработки конкретных решений, которые могли бы стать практическим результатом переговоров на высшем уровне.