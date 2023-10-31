Павел Прилучный сыграет главную роль в фильме «Сокровища гномов»

По словам режиссера, фильм будет рассказывать о человеке, который не верит в добрые дела и считает, что их можно делать только для себя. Однако столкнувшись с приключениями, он становится другим человеком. Ровенский подчеркнул, что одна из важнейших деталей фильма – это анимированные гномы.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказал в интервью НСН, что россияне не любят фильмы о Рублевке, но хотят видеть красивые картины, которые дорого снимать в регионах, передает «Радиоточка НСН».

