Павел Прилучный сыграет главную роль в фильме «Сокровища гномов»

Актер Павел Прилучный исполнит главную роль в семейном роуд-муви «Сокровища гномов», съемки фильма начнутся осенью 2024 года. Об этом сообщил режиссер Василий Ровенский.

В дрим-каст фильма вошли Любовь Аксенова, Юрий Стоянов и Тимофей Трибунцев.

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По словам режиссера, фильм будет рассказывать о человеке, который не верит в добрые дела и считает, что их можно делать только для себя. Однако столкнувшись с приключениями, он становится другим человеком. Ровенский подчеркнул, что одна из важнейших деталей фильма – это анимированные гномы.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров рассказал в интервью НСН, что россияне не любят фильмы о Рублевке, но хотят видеть красивые картины, которые дорого снимать в регионах, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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