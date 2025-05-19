В Кремле заявили, что Трамп придерживается нейтральной позиции по Украине

Президент США Дональд Трамп сохраняет нейтральную позицию по украинскому вопросу и действительно вовлечен в процесс поиска путей мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг прошедшего телефонного разговора между Владимиром Путиным и американским лидером.

По словам представителя Кремля, европейские политики придерживаются откровенно проукраинского курса и рассчитывают повлиять на Вашингтон, стремясь склонить Трампа к поддержке своей линии.

Путин заявил о поддержке мирного урегулирования на Украине

Песков указал, что активные попытки европейских стран «обработать» американского президента предпринимались накануне его беседы с российским лидером.

Разговор между Путиным и Трампом состоялся 19 мая и стал третьим с момента инаугурации президента США. В центре внимания сторон находились вопросы прекращения огня и возможные шаги по достижению мирного соглашения между Москвой и Киевом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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