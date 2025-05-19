В Кремле заявили, что Трамп придерживается нейтральной позиции по Украине

Президент США Дональд Трамп сохраняет нейтральную позицию по украинскому вопросу и действительно вовлечен в процесс поиска путей мирного урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг прошедшего телефонного разговора между Владимиром Путиным и американским лидером.

По словам представителя Кремля, европейские политики придерживаются откровенно проукраинского курса и рассчитывают повлиять на Вашингтон, стремясь склонить Трампа к поддержке своей линии.