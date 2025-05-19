В Кремле заявили, что ЕС не может быть посредником в урегулировании по Украине
Страны Европы не способны выступать в роли посредников в украинском конфликте из-за своей односторонней позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что реальное посредничество возможно только со стороны участников, соблюдающих равную дистанцию от обеих сторон.
Песков добавил, что европейские политики занимают откровенно проукраинскую позицию и, по мнению Москвы, выстраивают свою деятельность с целью нанести ущерб интересам России.
По его словам, подобная ангажированность лишает ЕС возможности выполнять функции нейтрального медиатора, передает «Радиоточка НСН».
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