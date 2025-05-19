В Кремле заявили, что ЕС не может быть посредником в урегулировании по Украине

Страны Европы не способны выступать в роли посредников в украинском конфликте из-за своей односторонней позиции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что реальное посредничество возможно только со стороны участников, соблюдающих равную дистанцию от обеих сторон.