Ушаков: Путин и Трамп не хотели класть трубку
Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом оказался не только продолжительным, но и редким по уровню вовлеченности лидеров. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
По его словам, такие беседы, когда ни один из участников не стремится завершить диалог, случаются нечасто. Он подчеркнул, что оба президента проявили заинтересованность в продолжении обсуждения, что придало контакту особенно конструктивный характер.
Разговор Путина и Трампа состоялся 19 мая и, по словам российского президента, длился более двух часов.
Телефонные переговоры стали третьими с начала текущего года и прошли на фоне возобновления прямых контактов между Москвой и Киевом, передает «Радиоточка НСН».
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