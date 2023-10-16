СМИ: Муцениеце требует от Прилучного отдавать треть дохода на алименты
Актриса Агата Муцениеце требует от своего бывшего мужа Павла Прилучного 30% от заработка на алименты сыну и дочери, пишет Life.
Она планирует через суд заставить экс-супруга выплачивать треть доходов до 2031 года, пока сыну не исполнится 18 лет. После этого сумма алиментов снизится до 25%.
Продюсер Алина Красная заявила, что один съемочный день Прилучного стоит около 500 тысяч рублей. Сама Муцениеце заявила, что ей не хватает 200 тысяч в месяц на своих детей, а разведенные отцы должны оплачивать своим детям школу.
Ранее певица Вера Брежнева рассказала о депрессии, которую пережила после развода с продюсером Константином Меладзе. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал экс-владельца лопнувшего банка «Югра» Хотина
- Аналитик объяснил необходимость новых купюр 1000 и 5000 рублей
- СМИ: Муцениеце требует от Прилучного отдавать треть дохода на алименты
- В Ашкелоне зазвучала воздушная тревога
- Восемь верблюдов сбежали из цирка в Австрии
- МВД назвало причину смертельного ДТП с туристическим автобусом в Приморье
- Драпеко назвала условие выступления Мадонны в России
- РФС: УЕФА решает вопрос участия в турнирах сборных РФ до 17 лет
- Конституционный суд Грузии разрешил начать импичмент президента Зурабишвили
- Таиланд продлил безвизовый режим для граждан России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru