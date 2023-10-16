СМИ: Муцениеце требует от Прилучного отдавать треть дохода на алименты

Актриса Агата Муцениеце требует от своего бывшего мужа Павла Прилучного 30% от заработка на алименты сыну и дочери, пишет Life.

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Она планирует через суд заставить экс-супруга выплачивать треть доходов до 2031 года, пока сыну не исполнится 18 лет. После этого сумма алиментов снизится до 25%.

Продюсер Алина Красная заявила, что один съемочный день Прилучного стоит около 500 тысяч рублей. Сама Муцениеце заявила, что ей не хватает 200 тысяч в месяц на своих детей, а разведенные отцы должны оплачивать своим детям школу.

Ранее певица Вера Брежнева рассказала о депрессии, которую пережила после развода с продюсером Константином Меладзе. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/AgataOfficial/
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