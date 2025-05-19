Трамп допустил возобновление торговых отношений с Россией

По мнению американского лидера, в этом случае у России появится возможность существенно обогатиться и создать огромное число новых рабочих мест. Трамп также назвал неограниченным потенциал возможного сотрудничества и отметил, что и Москва, и Вашингтон желают вести друг с другом крупномасштабную торговлю.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Трамп сохраняет нейтральную позицию по украинскому вопросу и действительно вовлечен в процесс поиска путей мирного урегулирования. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

