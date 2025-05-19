Трамп допустил возобновление торговых отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social заявил о возможном возобновлении торговых отношений между США и Россией по завершении российско-украинского конфликта.

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По мнению американского лидера, в этом случае у России появится возможность существенно обогатиться и создать огромное число новых рабочих мест. Трамп также назвал неограниченным потенциал возможного сотрудничества и отметил, что и Москва, и Вашингтон желают вести друг с другом крупномасштабную торговлю.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Трамп сохраняет нейтральную позицию по украинскому вопросу и действительно вовлечен в процесс поиска путей мирного урегулирования. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПолитикаТорговляСШАРоссияДональд Трамп

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