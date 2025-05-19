Путин заявил о поддержке мирного урегулирования на Украине

Россия поддерживает идею прекращения боевых действий на Украине, однако считает необходимым выработать наиболее действенные пути достижения мира. Об этом заявил президент Владимир Путин, комментируя итоги телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Глава государства отметил, что позиция Вашингтона также ориентирована на перемирие, и подчеркнул, что Москва разделяет стремление к мирному разрешению конфликта.

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По словам Путина, дальнейшие шаги должны быть направлены на выработку практических решений, способных привести к устойчивому урегулированию.

Разговор лидеров двух стран состоялся 19 мая и, как ранее уточнили в пресс-службе Кремля, проходил по инициативе российской стороны. Путин находился в это время в образовательном центре «Сириус» в Сочи, откуда и был совершен звонок, передает передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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