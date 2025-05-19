Путин заявил о поддержке мирного урегулирования на Украине

Россия поддерживает идею прекращения боевых действий на Украине, однако считает необходимым выработать наиболее действенные пути достижения мира. Об этом заявил президент Владимир Путин, комментируя итоги телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Глава государства отметил, что позиция Вашингтона также ориентирована на перемирие, и подчеркнул, что Москва разделяет стремление к мирному разрешению конфликта.