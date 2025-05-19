Трамп: Ватикан готов принять переговоры России и Украины

Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Ватикан во главе с папой римским Львом XIV готов принять у себя российско-украинские переговоры.

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«Ватикан, представленный папой римским, заявил, что будет очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется!» — отметил президент США.

Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина в ближайшее время приступят к переговорам, направленным на установление прекращения огня и поиск путей завершения вооруженного конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / EPA / JIM LO SCALZO
ТЕГИ:УкраинаРоссияПереговорыВатиканДональд Трамп

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