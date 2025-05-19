Трамп: Ватикан готов принять переговоры России и Украины
19 мая 202521:14
Американский лидер Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что Ватикан во главе с папой римским Львом XIV готов принять у себя российско-украинские переговоры.
«Ватикан, представленный папой римским, заявил, что будет очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется!» — отметил президент США.
Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина в ближайшее время приступят к переговорам, направленным на установление прекращения огня и поиск путей завершения вооруженного конфликта. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поздравил с рождением внука Трампа
- Трамп допустил возобновление торговых отношений с Россией
- Ушаков: Путин и Трамп не хотели класть трубку
- Трамп: Ватикан готов принять переговоры России и Украины
- Москва и Вашингтон начали подготовку к возможному саммиту на высшем уровне
- Трамп заявил о скором начале переговоров Москвы и Киева о прекращении огня
- В Кремле заявили, что ЕС не может быть посредником в урегулировании по Украине
- В Кремле заявили, что Трамп придерживается нейтральной позиции по Украине
- Путин заявил о поддержке мирного урегулирования на Украине
- Путин заявил о готовности к меморандуму о прекращении огня с Украиной
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru