Продюсер фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров в интервью НСН рассказал, от чего зависит успех мюзиклов, а также объяснил логику «ассоциации Гергиева» и трансформаций «Золотой Маски».

Организаторы премии и фестиваля ранее объявили, что в 2025 году он переезжает в Санкт-Петербург. Калантаров указал на причины «движения на Запад».

ДВИЖЕНИЕ НА ЗАПАД: ОТ КУЗБАССА ДО КАЛИНИНГРАДА

- В этом году премия и фестиваль пройдут в Санкт-Петербурге, при этом в 2024 году фестиваль проходил в Самарской области, а в 2023-м – в Кузбассе. С чем связан выбор Питера? Фестиваль изменил региональный вектор и двинулся в сторону двух столиц?

- Этот вопрос может показаться провокационным, но для меня он, скорее, выигрышный. Да, можно сказать, что движение происходит в сторону Запада, но это не движение к двум столицам. У нас действует принцип ротации регионов: мы стараемся, чтобы фестиваль каждый год проходил в новом федеральном округе. В этом сезоне фестиваль проходит в Северо-Западном федеральном округе. Основная программа — в Санкт-Петербурге, а направление «Большой дебют», посвященное студенческим дипломным музыкальным спектаклям, пройдет в Калининграде на базе нового филиала РГИСИ. Это часть одного из четырех культурно-образовательных кластеров, создаваемых по поручению президента России — в Калининграде, Севастополе, Кемерове и Владивостоке. Там уже открыт филиал Третьяковской галереи, завершается строительство филиала Большого театра, а филиал РГИСИ уже готовится к началу учебного процесса. Мы окажемся там вместе со своим фестивалем. Таким образом, речь идет не о смещении в сторону столиц, а о ротации федеральных округов, которых у нас восемь. После Северо-Запада мы, возможно, двинемся в центр, на юг или на север — это станет известно уже 24 ноября, на церемонии вручения премии в Санкт-Петербурге.

МЮЗИКЛЫ: «ИЗ ДЕСЯТИ ВЫЖИВАЮТ ДВА»

– В число участников фестиваля попали сразу несколько мюзиклов. При этом в Москве осенью состоялись премьеры мюзиклов Сергея Жукова и Басты, а также мюзикла по песням Розенбаума. Можно ли сказать, что это направление сейчас переживает самый бурный рост в российской истории, а этим громкие имена привлекли к мюзиклам еще больше внимания?

- Действительно, можно сказать, что жанр музыкального театра переживает устойчивый рост последние лет двадцать. Современный музыкальный спектакль — один из самых зрелищных и демократичных видов сценического искусства. Сегодня музыкальные постановки идут не только в традиционных театрах, где раньше ставили, допустим, оперетты, но и в театрах оперы и балета, и даже в драматических театрах. Этот жанр активно осваивают и независимые проекты — в том числе мюзиклы по песням известных артистов.