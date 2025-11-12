«Выживают два из десяти»: Калантаров об успехе мюзиклов и развитии музыкального театра
Звездные имена повышают интерес к мюзиклам, однако их успех больше зависит от площадок, при этом кооперация музыкальных театров может быть эффективнее конкуренции, сказал в эфире НСН Дмитрий Калантаров.
Продюсер фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» Дмитрий Калантаров в интервью НСН рассказал, от чего зависит успех мюзиклов, а также объяснил логику «ассоциации Гергиева» и трансформаций «Золотой Маски».
Организаторы премии и фестиваля ранее объявили, что в 2025 году он переезжает в Санкт-Петербург. Калантаров указал на причины «движения на Запад».
ДВИЖЕНИЕ НА ЗАПАД: ОТ КУЗБАССА ДО КАЛИНИНГРАДА
- В этом году премия и фестиваль пройдут в Санкт-Петербурге, при этом в 2024 году фестиваль проходил в Самарской области, а в 2023-м – в Кузбассе. С чем связан выбор Питера? Фестиваль изменил региональный вектор и двинулся в сторону двух столиц?
- Этот вопрос может показаться провокационным, но для меня он, скорее, выигрышный. Да, можно сказать, что движение происходит в сторону Запада, но это не движение к двум столицам. У нас действует принцип ротации регионов: мы стараемся, чтобы фестиваль каждый год проходил в новом федеральном округе. В этом сезоне фестиваль проходит в Северо-Западном федеральном округе. Основная программа — в Санкт-Петербурге, а направление «Большой дебют», посвященное студенческим дипломным музыкальным спектаклям, пройдет в Калининграде на базе нового филиала РГИСИ. Это часть одного из четырех культурно-образовательных кластеров, создаваемых по поручению президента России — в Калининграде, Севастополе, Кемерове и Владивостоке. Там уже открыт филиал Третьяковской галереи, завершается строительство филиала Большого театра, а филиал РГИСИ уже готовится к началу учебного процесса. Мы окажемся там вместе со своим фестивалем. Таким образом, речь идет не о смещении в сторону столиц, а о ротации федеральных округов, которых у нас восемь. После Северо-Запада мы, возможно, двинемся в центр, на юг или на север — это станет известно уже 24 ноября, на церемонии вручения премии в Санкт-Петербурге.
МЮЗИКЛЫ: «ИЗ ДЕСЯТИ ВЫЖИВАЮТ ДВА»
– В число участников фестиваля попали сразу несколько мюзиклов. При этом в Москве осенью состоялись премьеры мюзиклов Сергея Жукова и Басты, а также мюзикла по песням Розенбаума. Можно ли сказать, что это направление сейчас переживает самый бурный рост в российской истории, а этим громкие имена привлекли к мюзиклам еще больше внимания?
- Действительно, можно сказать, что жанр музыкального театра переживает устойчивый рост последние лет двадцать. Современный музыкальный спектакль — один из самых зрелищных и демократичных видов сценического искусства. Сегодня музыкальные постановки идут не только в традиционных театрах, где раньше ставили, допустим, оперетты, но и в театрах оперы и балета, и даже в драматических театрах. Этот жанр активно осваивают и независимые проекты — в том числе мюзиклы по песням известных артистов.
Сейчас набирают популярность так называемые джукбокс-мюзиклы — постановки, основанные на уже известных песнях. Мы сами в этом году выпустили подобный проект — «Дунаевские. Двойной портрет», посвященный 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских. У нас действительно есть богатейший песенный материал, и все зависит от мастерства постановщиков: насколько удачно они смогут сложить песни в цельную драматургическую историю.
Что касается громких имен, таких как Жуков, Баста или Розенбаум, — они, безусловно, повышают интерес к жанру. Однако все проекты находятся в разных условиях. Например, мюзикл Сергея Жукова идет в репертуарном театре и имеет все шансы на долгую сценическую жизнь. А вот коммерческие постановки, не связанные с репертуарными площадками, часто не переживают первый сезон — это общемировая практика и законы рынка. Из десяти коммерческих мюзиклов «выживают» один-два, которые становятся либо хитами, либо держатся несколько лет. Кроме того, за многими коммерческими мюзиклами стоят серьезные капиталы и стратегические бизнес-задачи совсем другого характера — от продвижения бренда до формирования аудитории. Поэтому громкие имена здесь не только художественный, но и маркетинговый инструмент.
АССОЦИАЦИЯ ГЕРГИЕВА: КОПРОДУКЦИЯ ВМЕСТО КОНКУРЕНЦИИ
- Директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев озвучил планы создать единую ассоциацию, в которую войдут наряду с Большим и Мариинкой театры оперы и балета 20 крупных городов. Как вы оцениваете эту идею, о каких городах может идти речь?
- Инициатива Валерия Абисаловича абсолютно логична и перспективна. Это не конкуренция между театрами, а, напротив, попытка объединить ресурсы, знания и традиции. Можно вспомнить систему Императорских театров, основанную в 1756 году. Именно эта система стала основой для последующей советской репертуарной модели театра, а значит, для всего современного театрального пространства России. Если говорить о возможных участниках новой ассоциации, то речь, скорее всего, идет о крупнейших городах-миллионниках, где существуют театры оперы и балета. Таких театров в стране насчитывается около двух-трех десятков. Можно предположить, что кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в число участников войдут города, где уже создаются культурно-образовательные кластеры — Калининград, Севастополь, Кемерово и Владивосток, а также традиционно сильные оперные центры — Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний Новгород.
Идея Гергиева перекликается с мировой практикой создания копродукций — совместных постановок двух и более театров, которые объединяют ресурсы для выпуска спектакля. Такая модель позволяет оптимизировать расходы и продлить жизнь постановке: спектакль может быть показан на сценах разных театров без масштабных изменений. В мире подобные проекты успешно реализовывались между театрами Москвы, Нью-Йорка, Лондона, Сиднея и другими площадками. В российских условиях такая кооперация еще более логична: театры схожи по техническим параметрам, художественным задачам и традициям. Это позволит обмениваться постановками, артистами, опытом, укреплять связи между регионами и сохранять высокий уровень качества.
– Гергиев также сказал, что Большой театр не будет конкурировать с Мариинским, вспомнив в этой связи дирекцию Императорского театра, «решавшую, когда Шаляпину петь в Большом театре, а когда в Мариинском». На ваш взгляд, нужна ли конкуренция ведущим музыкальным театрам страны или они должны быть частью единой системы?
- Целью такой ассоциации является достижение общего интереса, который работает в результате на всех. Поэтому я думаю, что в данном случае говорить о конкуренции не приходится. Каждый театр остается самостоятельным хозяйствующим субъектом — со своим учредителем, уставом, финансовыми и творческими задачами. Все они — государственные театры федерального или регионального подчинения, и потому их взаимодействие должно строиться не на соперничестве, а на партнерстве и коллаборации. Ассоциация, о которой идет речь, на мой взгляд, призвана объединить усилия ради общих целей, а не противопоставить участников друг другу. Каждый театр имеет свой масштаб, традиции, стиль и зрителя. В этом разнообразии и заключается сила отечественного музыкального театра. Конкуренция здесь может быть только условной. Например, «Щелкунчик» идет и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Новосибирске, но зритель сам выбирает, где провести новогодние праздники.
ПУТЕШЕСТВИЯ «ЗОЛОТОЙ МАСКИ»: ИМИДЖ, ГОРДОСТЬ И ПРЕСТИЖ!
- Премия «Золотая маска» с 2025 года изменила вектор, устремившись из столицы в регионы. В этом году церемония награждения прошла в Казани, в следующем ее примет Омск, а его конкурентами были Воронеж, Челябинск, Екатеринбург, Якутия и Дагестан. Есть ли в этих городах театры, которые можно назвать «музыкальными сердцами» страны? Что даст «Маска» регионам?
- Да, в структуре «Золотой маски» произошла серьезная реорганизация: обновилась концепция, изменилась система отбора и награждения, а также места проведения церемоний. Если раньше финальная церемония традиционно проходила в Москве, то теперь она переезжает в разные регионы. Это, на мой взгляд, закономерный шаг. Мы сами несколько лет назад пошли таким путем, и в 2021 году утвердили принцип ротации регионов. Что касается городов, претендовавших на проведение церемонии, — я не стал бы говорить, что каждый из них можно назвать музыкальным сердцем России. Но Омск и Екатеринбург, безусловно, заслуживают этого звания. В этих городах сильны традиции музыкального театра, работают профессиональные коллективы, регулярно появляются яркие постановки, которые не только подаются на нашу премию, но и нередко входят в шорт-лист или становятся лауреатами. В Екатеринбурге также действует государственный институт театрального искусства, где готовят артистов музыкального театра. Выпускники этого вуза сегодня составляют значительную часть ведущих исполнителей страны.
Что дает «Маска» регионам? Прежде всего — внимание, престиж, развитие культурной инфраструктуры. Проведение подобного мероприятия позволяет городу заявить о себе, укрепить имидж, повысить интерес жителей к театру и искусству в целом. После того, как фестиваль уходит, остаются не только воспоминания, но и чувство гордости за родной город, желание ходить в театр, поддерживать местных артистов и развивать зрительскую культуру.
