Женщина погибла при ударе дрона по дому в Белгородской области
Власти Белгородской области сообщили о гибели женщины и ранении пятилетнего ребенка после попадания украинского беспилотника в частный дом в селе Драгунское. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его данным, удар пришелся по жилому строению, где в момент атаки находились женщина и ребенок. Пострадавшего мальчика с ожогами лица и тела оперативно доставляют в областную детскую клиническую больницу.
Гладков уточнил, что в результате атаки беспилотников в селе вспыхнули частный дом и оборудование на территории одного из объектов.
Пожарные расчеты приступили к тушению, на месте работают все экстренные службы, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru