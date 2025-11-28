Женщина погибла при ударе дрона по дому в Белгородской области

Власти Белгородской области сообщили о гибели женщины и ранении пятилетнего ребенка после попадания украинского беспилотника в частный дом в селе Драгунское. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, удар пришелся по жилому строению, где в момент атаки находились женщина и ребенок. Пострадавшего мальчика с ожогами лица и тела оперативно доставляют в областную детскую клиническую больницу.

В Белгородской области при атаке украинского дрона пострадал водитель

Гладков уточнил, что в результате атаки беспилотников в селе вспыхнули частный дом и оборудование на территории одного из объектов.

Пожарные расчеты приступили к тушению, на месте работают все экстренные службы, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБелгородская область

Горячие новости

Все новости

партнеры