Женщина погибла при ударе дрона по дому в Белгородской области

Власти Белгородской области сообщили о гибели женщины и ранении пятилетнего ребенка после попадания украинского беспилотника в частный дом в селе Драгунское. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, удар пришелся по жилому строению, где в момент атаки находились женщина и ребенок. Пострадавшего мальчика с ожогами лица и тела оперативно доставляют в областную детскую клиническую больницу.