Праздника нет. Разлогов объяснил скуку на «Кинотавре»
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России объяснил НСН, почему «Кинотавр» теряет интерес журналистов, прокатчиков и зрителей.
Президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценил влияние онлайн-формата на проходящий в Сочи кинофестиваль «Кинотавр».
«Думаю, «Кинотавр» ориентировался на то, чтобы постепенно стать фестивалем более деловым, чем зрелищным. И последние события, связанные с коронавирусом, к этому подвигли: праздников решили вообще не проводить, а ограничиться деловым форматом. Популярность у СМИ и широкой аудитории, конечно, упадет, а профессиональная популярность у кинематографистов сохранится, потому что «Кинотавр» - основной спонсор отечественного кино вместе с фестивалем «Окно в Европу».
Критик, кстати, лично в этом году не участвует в фестивале, поэтому воздержался от анализа фестивальных картин.
«Программа интересная, особенно дебютная ее часть. Есть надежды на какие-то открытия. Сказать по отзывам, что что-то такое уже произошло, пока не могу. Я не слышал, чтобы все говорили про что-то», - отметил собеседник НСН.
По мнению Кирилла Разлогова, дочь Сергея Бодрова-младшего Ольга, дебютировавшая на «Кинотавре» в картине «Море волнуется раз», «несет на себе тяжесть отцовского сравнения с ней».
Традиция организации пышного «Кинотавра», чтобы «красиво провести время», отходит в прошлое, считает кинокритик.
«Большие деньги просто так тратить никто не хочет. Если есть возможность не тратить, организаторы всегда найдут решение, где сэкономить. Стали приглашать меньше людей, очень избирательно относятся к журналистам, что, по-моему, плохо. Звать журналистов, которые тебе дружественны и напишут, что ты хочешь, - не очень перспективная тенденция. Нужно, чтобы были критики, дискуссии, споры. Тогда это интересно», - полагает Кирилл Разлогов.
Он также назвал причины, по которым журналисты, пишущие о кино, не получат на «Кинотавре» традиционных премий.
«Наши внутренние распри в среде журналистов привели к тому, что не будет премии от гильдии киноведов и кинокритиков России на этом фестивале и не будет еще одной премии, которую обычно вручает та же компания, что и «Белого слона». И это тоже не идет на пользу фестивалю», - подчеркнул киновед.
Кирилл Разлогов полагает, что интерес к «Кинотавру» со стороны журналистов и профессиональных критиков спадает.
«Медийность спала после того, как фестиваль стал фестивалем преимущественно артхаусного кино и потерял связь с большим прокатом. Прокатчики считают, если фильм фестивальный, его можно в прокат и не выпускать. К сожалению, это касается и призеров «Кинотавра», может быть, за исключением главных», - подвел итог кинокритик.
Напомним, российский кинофестиваль «Кинотавр» из-за пандемии проходит в Сочи с 18 по 25 сентября. Показы проходят в офлайн формате на площадках Зимнего театра.
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