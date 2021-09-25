Праздника нет. Разлогов объяснил скуку на «Кинотавре»

Традиция организации пышного «Кинотавра», чтобы «красиво провести время», отходит в прошлое, считает кинокритик.

«Большие деньги просто так тратить никто не хочет. Если есть возможность не тратить, организаторы всегда найдут решение, где сэкономить. Стали приглашать меньше людей, очень избирательно относятся к журналистам, что, по-моему, плохо. Звать журналистов, которые тебе дружественны и напишут, что ты хочешь, - не очень перспективная тенденция. Нужно, чтобы были критики, дискуссии, споры. Тогда это интересно», - полагает Кирилл Разлогов.

Он также назвал причины, по которым журналисты, пишущие о кино, не получат на «Кинотавре» традиционных премий.

«Наши внутренние распри в среде журналистов привели к тому, что не будет премии от гильдии киноведов и кинокритиков России на этом фестивале и не будет еще одной премии, которую обычно вручает та же компания, что и «Белого слона». И это тоже не идет на пользу фестивалю», - подчеркнул киновед.