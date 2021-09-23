Дочь Сергея Бодрова рассказала о своем кинодебюте

Участие в откровенных эротических сценах Ольгу Бодрову не смутило, как актриса она была готова к ним.

«Я знала, конечно, я читала сценарий. Это моя профессия, как-то нужно подходить к этому спокойно и осознанно. Понятно, что человечески сложно… Конечно, там все есть: и терпение, и смирение, и страсть, и радость, и боль. Мне кажется, это единственное, ради чего мы живем, поэтому это сложно описать словами», - рассказала она «Известиям».

Ранее сообщалось, что актриса Любовь Аксенова, известная широкой публике по работе в сериалах «Мажор», «Бывшие» и «Содержанки», стала самой востребованной молодой актрисой в России.

