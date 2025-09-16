Психотерапевт объяснила, как у мужчин проявляется скрытая депрессия
Мужская депрессия нередко маскируется под раздражительность, агрессию и тягу к экстремальному спорту, рассказала психотерапевт «СМ-Клиника» Юлия Романенко в беседе с «Газетой.Ru».
По ее словам, апатия и грусть — привычные ассоциации с депрессией, но для мужчин такие состояния часто непривычны и подавляемы. В результате печаль и бессилие могут проявляться через злость и агрессивное поведение.
Экстремальный спорт, отметила Романенко, способен временно вернуть ощущение «живости», но дает лишь краткосрочный всплеск кортизола, а не настоящие эмоции. При этом задача терапии — восстановить способность чувствовать жизнь глубже и без внешних стимуляторов.
Специалист подчеркнула, что агрессия может быть не только маской, но и инструментом для преодоления кризиса. Важно учиться осознавать причины раздражительности и направлять энергию гнева на восстановление, обратившись при этом к специалисту, передает «Радиоточка НСН».
