Психотерапевт объяснила, как у мужчин проявляется скрытая депрессия

Мужская депрессия нередко маскируется под раздражительность, агрессию и тягу к экстремальному спорту, рассказала психотерапевт «СМ-Клиника» Юлия Романенко в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, апатия и грусть — привычные ассоциации с депрессией, но для мужчин такие состояния часто непривычны и подавляемы. В результате печаль и бессилие могут проявляться через злость и агрессивное поведение.