Чулпан Хаматова станет председателем жюри «Кинотавра»

Актриса Чулпан Хаматова возглавит жюри кинофестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября. Об этом сообщил президент фестиваля, продюсер Александр Роднянский. Его слова передает ТАСС.

Также Роднянский раскрыл имена других членов жюри. Оценивать участников конкурсной программы будут также актер Петр Федоров, режиссер Петр Буслов, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и продюсер Петр Ануров. То есть концепция жюри этого года – привлечение «киношников» разных профессий.

Ранее президент гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал Каннский фестиваль победой русской культуры.

