«Не обошлось без феминизма». Шнейдеров о «Кинотавре»

Давид Шнейдеров: «Я кстати не уверен, что его вообще показывали в кинотеатрах. Мне, кажется, что этот фильм вышел тогда, когда был исключительно «пиратское» видео. А главное, что у российского зрителя появится возможность услышать голос сыра Энтони Хопкинса и Джоди Фостер, так как фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами», - добавил он Радиоточке НСН.

