«Не обошлось без феминизма». Шнейдеров о «Кинотавре»
Кинокритик специально для НСН подготовил обзор главных, на его взгляд, новостей сферы кино.
Денни Де Вито напишет комикс о «Пингвине»
Актер Денни Де Вито и издательство DC анонсировали выход очередной антологии, посвященной злодеям и противникам Бэтмена. Один из серии комиксов будет посвящен Освальду Кобблпоту, также известному как «Пингвин». Историю напишет Денни Де Вито, который впервые попробует себя в подобном амплуа.
Давид Шнейдеров: «Дени Де Вито, помимо того, что он актер и продюсер, еще готовится стать сценаристом. Будем ждать, очень интересно, как у него получится написать комикс о «Пингвине»», - сказал кинокритик.
«Молчание ягнят» в 4К покажут в российских кинотеатрах
Отреставрированную версию психологического триллера «Молчание ягнят» Джонатана Демми вновь покажут в российских кинотеатрах. Сеансы начнутся с 16 сентября и пройдут полностью на английском языке с русскими субтитрами.
Давид Шнейдеров: «Я кстати не уверен, что его вообще показывали в кинотеатрах. Мне, кажется, что этот фильм вышел тогда, когда был исключительно «пиратское» видео. А главное, что у российского зрителя появится возможность услышать голос сыра Энтони Хопкинса и Джоди Фостер, так как фильм будет показан на языке оригинала с русскими субтитрами», - добавил он Радиоточке НСН.
Братья Коэны больше не будут снимать фильмы вместе
Оскароносные режиссеры Итан и Джоэл Коэны перестанут снимать фильмы вместе. Об этом рассказал The Independent композитор Картер Беруэлл, написавший музыку к большинству картин братьев. «Итан просто не хочет больше снимать кино», — объяснил композитор. Однако Беруэлл выразил надежду, что братья будут вместе трудиться над написанием сценариев.
Давид Шнейдеров: «Теперь будем ждать, что будет с сестрами Вачовски. Может быть, они тоже разойдутся? Но пока ждем очередную «Матрицу»», - сыронизировал собеседник НСН.
«Кинотавр» откроет фильм о Сергее Бодрове-младшем, а Чулпан Хаматова возглавит жюри
«Кинотавр» в 2021 году откроет документальный фильм «Нас других не будет» производства кинокомпании 1-2-3 Production, посвященный Сергею Бодрову-младшему. Режиссер картины – Петр Шепотинник, который неоднократно встречался и брал интервью в Сергея Бодрова-младшего и Алексея Балабанова.
Давид Шнейдеров: «Стартует «Кинотавр» и, наверно, действительно пришло время рассказывать о Сергее Бодрове-младшем, который большой аудитории известен по фильмам «Брат» и «Брат-2», где он сыграл главную роль «Данилы Богрова». Интересно, а кто смог бы сыграть Бодрова-младшего, будь это игровое кино? Чулпан Хаматова возглавит жюри – и тут не обошлось без феминизма», - пошутил кинокритик.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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