Хуситы заявили об ударах по Тель-Авиву и аэропорту Рамон

Ранее во вторник источник в органах власти провинции Ходейда сообщил РИА Новости, что израильская авиация нанесла 12 ударов по корабельным докам и топливным резервуарам в порту на Красном море.

Хуситы подчеркнули, что их операции стали прямым ответом на действия израильских ВВС и предупредили о готовности наносить новые удары в случае продолжения атак, передает «Радиоточка НСН».

