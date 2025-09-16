Хуситы заявили об ударах по Тель-Авиву и аэропорту Рамон

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о новых атаках на Израиль в ответ на авиаудары по порту Ходейда.

По словам представителя вооруженных сил хуситов Яхьи Сарии, в Тель-Авив была выпущена гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2». Помимо этого, беспилотник был направлен на международный аэропорт Рамон на юге Израиля.

СМИ: Хуситы ударили по Тель-Авиву гиперзвуковой ракетой

Ранее во вторник источник в органах власти провинции Ходейда сообщил РИА Новости, что израильская авиация нанесла 12 ударов по корабельным докам и топливным резервуарам в порту на Красном море.

Хуситы подчеркнули, что их операции стали прямым ответом на действия израильских ВВС и предупредили о готовности наносить новые удары в случае продолжения атак, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЙеменИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры