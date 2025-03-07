Созвездие актрис: Алла Сигалова о скрытых смыслах спектакля «8 разгневанных женщин»
Скрытые смыслы спектакля позволяют взглянуть на взаимоотношения мужского и женского мира, сказала спецкору НСН Алла Сигалова, а Вадим Верник восхитился блистательной командой задействованных в нем актрис.
МХТ имени Чехова к Международному женскому дню приурочил премьеру спектакля Аллы Сигаловой «8 разгневанных женщин», в котором помимо самой Сигаловой задействована целая россыпь звездных актрис, в числе которых Дарья Мороз, Александра Ребенок, Аня Чиповская и Софья Эрнст.
Специальный корреспондент НСН побывал на премьере, после которой Алла Сигалова рассказала об истории создания спектакля.
«Первым толчком для этой постановки было желание объединиться с этими прекрасными актрисами. Они попросили меня придумать для них спектакль. Я не долго думала. В этом материале, если убрать всю его водевильность и легковесность, можно поговорить об очень серьезной вещи, о взаимоотношениях мужского мира и женского, что мы в этой истории и делаем. Материал довольно-таки плоский, но самое главное это то, какие смыслы можно в него вложить, спрятать, проявить и вскрыть. Работать над этими смыслами было интересно и важно. Я прочитала благодаря этому материалу такое количество научно-исследовательских работ по взаимоотношению полов, о том, что мы, бедные женщины, немножечко на заднем плане. Даже в Голливуде актрисы получают в несколько раз меньше, чем звездные актеры и так далее. Это несовпадение и неравномерность, к сожалению, присутствуют всегда. Мы на эту тему поговорили. При этом я сразу знала, кто будет кого играть, потому что все такие яркие и разные. А предложение выпустить спектакль к 8 марта поступило от Константина Юрьевича Хабенского», - сказала Сигалова.
Со своей стороны, телеведущий, замдиректора МХТ по связям с общественностью Вадим Верник объяснил НСН, что спектакль Аллы Сигаловой рассчитан, прежде всего, на тех, кто хочет получить эстетическое удовольствие.
«Пьеса Робера Тома - это очень интересное произведение. Там восемь потрясающих ролей. Мне кажется, Алла Сигалова собрала просто потрясающую команду, созвездие актрис художественного театра. И сама она играет в этом спектакле. А какие у неё там партнерши: и Софья Эрнст, и Даша Мороз, Александра Ребенок, Маруся Фомина, чудесная, юная Соня Шидловская - блистательная команда. Плюс сочная хореография Марии Трегубовой, роскошные костюмы. Это абсолютно праздничный спектакль. Если хочется получить эстетическое удовольствие, то стоит прийти в Московский художественный театр на премьеру», - подчеркнул Верник.
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