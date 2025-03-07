Созвездие актрис: Алла Сигалова о скрытых смыслах спектакля «8 разгневанных женщин»

МХТ имени Чехова к Международному женскому дню приурочил премьеру спектакля Аллы Сигаловой «8 разгневанных женщин», в котором помимо самой Сигаловой задействована целая россыпь звездных актрис, в числе которых Дарья Мороз, Александра Ребенок, Аня Чиповская и Софья Эрнст.

Специальный корреспондент НСН побывал на премьере, после которой Алла Сигалова рассказала об истории создания спектакля.