Собеседница НСН также отметила, что частью процесса подготовки к роли стали курсы актерского мастерства, однако в какой-то момент режиссеры попросили перестать посещать их.

«У меня в детстве было актерское мастерство, просто я не закончила актерский вуз. Сначала режиссеры меня отправили на курсы, потом Оля сказала: "Больше на курсы не ходим, они тебя портят". Я занималась по три часа каждый день, и, как я поняла, курсы сгладили мою эмоциональность. На курсах также учили плакать технически, но режиссерам не понравилось, сказали: "Лучше плачь сама". Я себя накручивала, обижалась на всех, чтобы зареветь на площадке. У меня все происходило через себя. Когда на съемках мне сказали, что должна быть истерика и слезы, оказалось, внутри у меня этого очень много. В жизни я это не проигрываю, а когда надо – сделала», - отметила Камова.

Ранее актер Иван Янковский в беседе с «Радиоточкой НСН» подчеркнул, что темы, затронутые в фильме «Москва слезам не верит» за годы не потеряли своей актуальности. Новый сериал также расскажет о человеческих отношениях и стремлении покорить большой город.

