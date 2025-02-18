«Попугай – ровесник Пушкина»: Хабенский и Цыпкин раскрыли секреты спектакля «Жил. Был. Дом»

Героями нового спектакля «Жил. Был. Дом» станут обитатели «Теремка», к которым подселили людей, а его киноверсию покажут в ста городах России и за рубежом, рассказали авторы проекта - художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин.

Специальный корреспондент НСН присутствует на презентации проекта, которая проходит 18 февраля в МХТ. Хабенский объяснил, почему жанр этого спектакля называется «народная сказка для взрослых».