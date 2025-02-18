«Попугай – ровесник Пушкина»: Хабенский и Цыпкин раскрыли секреты спектакля «Жил. Был. Дом»
Константин Хабенский рассказал, что сыграет попугая с особой миссией, а Александр Цыпкин объяснил, что зрители сами будут выбирать, у какой из 11 историй будет продолжение.
Героями нового спектакля «Жил. Был. Дом» станут обитатели «Теремка», к которым подселили людей, а его киноверсию покажут в ста городах России и за рубежом, рассказали авторы проекта - художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский и писатель Александр Цыпкин.
Специальный корреспондент НСН присутствует на презентации проекта, которая проходит 18 февраля в МХТ. Хабенский объяснил, почему жанр этого спектакля называется «народная сказка для взрослых».
«У меня есть ощущение, что существует большой дефицит новых сказок. Мы сейчас в основном культивируем второе-третье прочтение каких-то известных историй, а мы решили рискнуть, чтобы придумать что-то новое. Сказка хороша тем, что в ней можно говорить про важные вещи открыто, не стесняясь пафоса. Предположим, это делает попугай. Сидя в квартире, разговаривая с другим попугаем, мы можем говорить о чем угодно. Это могут делать и другие животные, потому что они наделены душами, они также переживают. Но это не запрещено делать и людям, которые живут в этом доме. Есть «Теремок», в который набилось очень много живности, а мы подселили туда еще и людей», - отметил Хабенский.
Он также рассказал о своей роли в этом спектакле.
«Я играю роль попугая, который размышляет о странах, о мире. Попугай - ровесник Пушкина, на год старше его, поэтому имел возможность и с Пушкиным пообщаться, и с царской семьей, то есть где он только не бывал - и страны, и семьи, и истории, и две Отечественных войны мы прошли. У него есть, с чем сравнить, поэтому на попугае висит особая миссия размышления о мире, Отечестве, людях и смыслах жизни», - разъяснил народный артист России.
По его словам, киноверсию спектакля покажут 14 мая в России, Белоруссии и Казахстане, и только после этого пройдет премьера в МХТ имени Чехова.
«Эта идея витала в воздухе. Подобные вещи уже были, но с точностью до наоборот: сначала возникал спектакль, потом его снимали и показывали либо в кинотеатрах, либо по телевизору. Мы решили пойти другой дорогой – сначала снять этот спектакль, выработав свой, ни на кого не похожий кино-театральный язык. Порядка ста городов на сегодня подтвердили, что готовы показывать в кинотеатрах нашу премьеру, плюс еще подключились Казахстан и Белоруссия», - сообщил Хабенский.
Со своей стороны, Александр Цыпкин провел параллели со спектаклем «Интуиция» и рассказал, за что на этот раз будут голосовать зрители.
«В спектакле «Интуиция» зрители определяют, какой герой будет перепроживать свой последний день, и здесь у нас тоже будет голосование. 11 сюжетов подразумевают какое-то потенциальное продолжение, при этом зрители будут голосовать по всей стране за то, продолжение какой истории они хотели бы узнать. Историю, которая окажется на вершине голосования, мы напишем. Другой вопрос: превратим мы ее в повесть, короткометражку или кино? У зрителей будет возможность самим выбрать героя, продолжение истории которого они хотят узнать. А будет ли это попугай либо люди - это уже вопрос», - отметил писатель.
Народный артист России, актер театра и кино Дмитрий Певцов ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о работе над спектаклем «Лавр» в «Новом театре» в постановке Эдуарда Боякова.
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