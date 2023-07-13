«БеспринцЫпное чудо!»: Культурный гид страны от Александра Цыпкина

1

«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.

Культурным гидом НСН сегодня выступил известный писатель, драматург, создатель проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин.

***

Концертный уикенд в столице стартует уже сегодня выступлениями «СерьГи» (13 июля, «Magnus Locus») и «The Crossroadz» (13 июля, «16 Тонн»). В пятницу, в соответствии с трендом этого лета, в Москве состоятся два концерта на кораблях – «летник» со Светланой Сургановой и «анархический заплыв» с «Монгол Шуудан».

«Крематорий» отметит в столице выход нового альбома «The Big One» (15 июля, «16 Тонн»), Найк Борзов представит «воздушную акустику» (16 июля, «16 Тонн»), а Григорий Лепс отметит на сцене День рождения (16 июля, «Крокус»). Кроме того, в Парке Горького в выходные состоится заключительный этап VK Festa с участием более чем пятидесяти групп – от Басты до Zivert.

«Ария» в выходные покажет в Калининграде шоу «Гость из царства теней», «Алиса», «Кипелов» и 7Б отправятся в Удмуртию, а «Ленинград» (на фото) выступит в Казани на футбольном Суперкубке.

Кроме того, «Мураками» представит в столице Татарстана новый альбом «В песнях навсегда», о котором рассказывала НСН вокалистка казанской группы Диляра Вагапова.

