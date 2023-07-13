«БеспринцЫпное чудо!»: Культурный гид страны от Александра Цыпкина
Цыпкин рассказал в эфире НСН о сюрпризах грядущего фестиваля, раскрыл секрет создания бестселлеров, указал на важность «Интуиции» и похвалил Тарантино с Ноланом.
Концерты: «Лето и анархия»
«Национальная Служба Новостей» совместно с билетным оператором «Kassir.ru» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных.
Культурным гидом НСН сегодня выступил известный писатель, драматург, создатель проекта «БеспринцЫпные чтения» Александр Цыпкин.
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Концертный уикенд в столице стартует уже сегодня выступлениями «СерьГи» (13 июля, «Magnus Locus») и «The Crossroadz» (13 июля, «16 Тонн»). В пятницу, в соответствии с трендом этого лета, в Москве состоятся два концерта на кораблях – «летник» со Светланой Сургановой и «анархический заплыв» с «Монгол Шуудан».
«Крематорий» отметит в столице выход нового альбома «The Big One» (15 июля, «16 Тонн»), Найк Борзов представит «воздушную акустику» (16 июля, «16 Тонн»), а Григорий Лепс отметит на сцене День рождения (16 июля, «Крокус»). Кроме того, в Парке Горького в выходные состоится заключительный этап VK Festa с участием более чем пятидесяти групп – от Басты до Zivert.
«Ария» в выходные покажет в Калининграде шоу «Гость из царства теней», «Алиса», «Кипелов» и 7Б отправятся в Удмуртию, а «Ленинград» (на фото) выступит в Казани на футбольном Суперкубке.
Кроме того, «Мураками» представит в столице Татарстана новый альбом «В песнях навсегда», о котором рассказывала НСН вокалистка казанской группы Диляра Вагапова.
Книги: «Для меня это чудо!»
Главным литературным событием выходных станет фестиваль «БеспринцЫпные чтения», который состоится в московском Саду Эрмитаж 15 и 16 июля.
Александр Цыпкин, являющийся одним из организаторов фестиваля, рассказал НСН, что там будет.
«Фестиваль "БеспринцЫпные чтения" проходит в седьмой раз. По сути, это такие же "БеспринцЫпные чтения", которые были за весь период, но с большим количество авторов, около двадцати на сегодняшний день. Они подавали заявки, мы их просматривали. Есть и маститые, достаточно известные писатели, есть и те, кто недавно начал заниматься текстами. Читают и авторы, и актеры. За два дня будет четыре программы: две детские и две взрослые. Среди хэдлайнеров Павел Деревянко, Николай Николаевич Дроздов, Гоша Куценко, Максим Матвеев, Екатерина Шпица, ну и я тоже буду, и это только начало списка. На фестивале меня, к счастью, мало, а других писателей много. Есть возможность ознакомиться с тем, что сейчас на душе и на уме у людей, пишущих тексты», - отметил Цыпкин.
Кроме того, один из самых популярных писателей современной России попытался вывести рецепт популярности своих книг.
«Секрет популярных книг? Честно говоря, не знаю. Для меня все это является каким-то чудом, потому что я не то что не собирался книги писать, я вообще не собирался представлять тексты широкой общественности. Скорее, это был прогресс своих страниц в соцсетях небольшими историями про себя. Но даже, когда я начал это делать на относительно профессиональном уровне, все равно это всегда были тексты для чтения со сцены, некие мои собственные сценарии своих выступлений. Потом я их собирал в книжки и имел возможность представить широкой публике, и для меня до сих пор чудо, что их покупают, потому что они как черно-белая книжка, которую нужно раскрасить голосом. Но, раз стало бестселлером, мне, конечно, приятно», - признался Цыпкин.
По его мнению, в книге должен быть посыл, призванный изменить мир и мировоззрение читателей.
«Секрет достаточно простой: в каких-бы декорациях не находились герои, - я имею ввиду временные, географические, - это всегда про отношения людей, про то, что с ними происходит, всегда должны быть сюжетные повороты неожиданные и… Я не хотел бы говорить, что какая-то мораль, в некоторых моих книжках иногда эта мораль абсолютно аморальна, но, тем не менее, должен быть какой-то посыл: а что ты хочешь, чтобы с миром изменилось после прочтения текста. В ряде случаев мир должен посмеяться, а в ряде случаев, как с проектом "Интуиция", что-то изменить в своем дне, мало ли, он будет последний. Прежде всего, должно нравиться, что ты делаешь, ты должен понимать, ради чего все. Даже, если зритель где-то посмеялся или погрустил, забыв о своих текущих проблемах, это уже ради чего-то», - объяснил писатель.
Театр: «Ирония и Интуиция»
В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии «Kassir.ru», «Гастроль Воланда» в театре им. М.Н. Ермоловой и «Каприз императрицы» в Московском театре Оперетты.
Театралы Петербурга выбрали «Любовь по-французски», а казанскую публику заинтриговали «Примадонны».
Ну а Александр Цыпкин рассказал НСН о спектакле «Интуиция» (на фото) в Театре «Современник», который он назвал своей главной работой.
«Интуиция», если уйти от сатирического настроя на этот подкаст, наверное, мой самый важный проект. Я очень рад, что Константин Хабенский за него взялся: и создавали мы его вместе, и потом в театре он был художественным руководителем постановки и в Барнауле, и в "Современнике", пригласив режиссера Даниила Чащина. Это 13 монологов людей, которые попали на тот свет и делятся первыми сожалениями о чем-то не сделанном в последний день своей жизни. Это раскаяния, мы все испытаем их, попав туда. Как бы успешно и безупречно не сложилась наша жизнь, обязательно будет что-то, что мы не доделали. Вопрос в том, насколько эти раскаяния перевесят все остальные наши переживания, а то что будет день там, и мы этот день осознаем, я абсолютно уверен», - признался драматург.
По его словам, люди, посмотревшие этот спектакль, буквально на следующий день меняют свою жизнь.
«В этом спектакле 13 человек рассказывают о своих переживаниях и желаниях что-то изменить. Зрители, сидящие в театре, и два ангела на сцене должны сделать выбор, какого героя они пошлют назад перепрожить свой последний день. При этом герой не будет знать, что умрет, ему это вложится в интуицию: может сон, может еще что-то. Ему намекнут и, может быть, он что-то сделает. Это очень важный проект именно с точки зрения последствий для зрителя. Мне много раз писали и говорили о том, что люди сразу же, на следующий день звонили тем, кому не звонили иногда десятилетиями, исправляли какие-то свои ошибки и даже, не поверите, вносили изменения в завещание», - рассказал Цыпкин.
Он отметил, что «Интуицию» поставили даже в женском СИЗО, при этом за героев спектакля идет онлайн-голосование.
«Я рад, что голосование по героям идет постоянно, независимо, посмотрели люди спектакль или читают книги. Мы можем наблюдать в прямом эфире, кому сочувствует наш человек сегодня. Отрадно, что все 13 героев находят тех, кто их поддержал, даже, если эти герои вроде бы комичные и их желание не такое уж и важное по сравнению с другими. Наверное, кого мы выбираем в этой пьесе, это и есть наша самая большая боль на сегодняшний момент. Особенно я был тронут, когда узнал, что "Интуицию" поставили в женском СИЗО. Ее играют заключенные, значит для них в этом спектакле нашлось что-то важное, что-то такое, что меняет их отношение и к своей жизни, и, может быть, к миру в целом», - сказал драматург.
Цыпкин также посоветовал сходить на спектакли «(Не)идеальный Че» и «Не скажу», который вернется к Новому году.
«Еще можно посмотреть сатирическую, скандальную пьесу "(Не)идеальный Че" в Театре имени Ермоловой. В 2037 году идет суд над моей книжкой и мы за ним наблюдаем, в качестве судебного эксперимента ставят пьесу. Это гротеск, страшная сказка, но с хорошим и добрым финалом. Кроме того, под Новый год вновь вернется на сцену наш лирический спектакль "Не скажу". Я рад, что такой маститый продюсер, как Александр Акопов сказал, что есть все шансы, чтобы этот спектакль стал новой "Иронией судьбы"», - подчеркнул он.
Кино: «Майк, кентавр и философское начало»
Новый киноуикенд в России стартует уже сегодня. В числе его главных премьер триллер «Кентавр» с Юрой Борисовым о таксисте-инвалиде, продолжением тела которого стала машина, а также музыкальная комедия «Джонни», в которой Николай Фоменко играет Майка Науменко. Режиссером и сценаристом этого фильма выступил гитарист первого состава группы «Кино» Алексей Рыбин.
Кроме того, россияне увидят новый боевик с Джеки Чаном «Круче некуда» и перевыпуск шедевра Паоло Соррентино «Великая красота».
Александр Цыпкин корректно умолчал о любимых российских режиссерах, раскрыв при этом своих голливудских фаворитов.
«Перечислять моих любимых российских актеров и режиссеров будет не совсем корректно, поскольку с большинством из них я так или иначе работал, а из зарубежных режиссеров я люблю Коэнов, Нолана, Гая Ричи и Тарантино (на фото). У меня достаточно простой, предсказуемый и не очень оригинальный вкус, как и во всем, что касается искусства. Я не очень "насмотренный", начитанный и "навиденный", наверное, это облегчает мое существование. Я могу спокойно произнести: "Да, один из моих любимых фильмов «Начало» («Inception»)". Глубокие философские и экзистенциальные мысли заложены в блокбастерный сюжет и блокбастерную съемку. Ты с удовольствием смотришь боевик, а потом понимаешь, что это был вообще не боевик», - заключил собеседник НСН.
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«Культурный гид» НСН также выходит в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
Насыщенных вам выходных!
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