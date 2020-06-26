Грымов: Культура «вылечит» от стресса после карантина

Седьмой день подряд количество случаев заражения коронавирусом в России падает. Больше всего новых заболевших, по данным на 25 июня, в Москве и Подмосковье, Ханты-Мансийском округе, в Санкт—Петербурге и Нижегородской области.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметил в беседе с НСН, что именно работники культуры будут «лечить» людей после карантина от депрессии и стресса.

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«Я совершенно четко уверен, что все-таки гигиена нужна. Я не думаю, что вирус прошел. Но радует, что вроде бы все стало немного поспокойнее. Не забывайте, что выходить из этой паузы, из этой пандемии будет довольно-таки сложно. Я уверен, что как раз люди театра и кино будут теми культурными «медиками», которые будут спасть людей от стрессов, паники и так далее», – подытожил в беседе с НСН Юрий Грымов.

Кроме того, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эксклюзивном интервью НСН напомнил о заслуге «Унесенных ветров» для темнокожих актеров.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КультураКоронавирусЮрий Грымов
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