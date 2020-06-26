Грымов: Культура «вылечит» от стресса после карантина

Седьмой день подряд количество случаев заражения коронавирусом в России падает. Больше всего новых заболевших, по данным на 25 июня, в Москве и Подмосковье, Ханты-Мансийском округе, в Санкт—Петербурге и Нижегородской области.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов отметил в беседе с НСН, что именно работники культуры будут «лечить» людей после карантина от депрессии и стресса.