Режиссер Котт снимет сериал о врачах в поджанре боди-хоррор
Российский режиссер Александр Котт работает над новым телевизионным сериалом о врачах. Об этом сообщает ТАСС.
Мастер рассказал изданию, что проект планируется снимать в поджанре исторического боди-хоррора.
По словам Котта, вдохновением для него послужил проект американского стримингового сервиса HBO Max «Больница Питт». Известно, что новый проект режиссера пока находится на этапе подготовки к съемкам.
Ранее член Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская в интервью НСН предположила, что показ на ММКФ не поможет военному фильму Александра Котта «Ангелы Ладоги» повторить прошлогодний кассовый успех «Августа» режиссеров Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева.
