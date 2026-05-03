На Украине упростили доступ к наркотическим обезболивающим

На Украине упростили правила применения наркотических обезболивающих на фронте и доступ к ним. Об этом говорится на сайте украинского Министерства обороны.

Отмечается, что теперь военные медики на Украине смогут использовать наркотические обезболивающие без лишней бюрократии. Новое положение затронет подразделения, которые выполняют задачи в районах ведения боевых действий, поэтому теперь украинские военные не будут соблюдать требования мирного времени по хранению, использованию и списанию наркотических лекарственных средств.

В ведомстве подчеркнули, что министерству делегировали полномочия самостоятельно определять требования к обеспечению наркотическими лекарственными средствами, психотропными веществами и прекурсорами в воинских частях.

Ранее военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова в интервью изданию РБК-Украина объявила, что во время межведомственных проверок в ВСУ было обнаружено значительное число солдат, непригодных к службе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
