МО: ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру ВСУ

За сутки российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

ВСУ атаковали РФ тремя сотнями дронов

В ведомстве добавили, что ВС РФ также поразили склады боеприпасов и места пуска БПЛА противника, пункты дислокации ВСУ и иностранных наемников в 147 районах. По данным МО, для ударов были использованы силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России, а также беспилотники.

Ранее в Минобороны РФ объявили о взятии под контроль населенного пункта Мирополье в Сумской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУВоенныеМинобороны РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры