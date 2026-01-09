Посольство РФ в Италии раскритиковало отмену выступлений балерины Захаровой

Выступление Захаровой и скрипача Вадима Репина «Па-де-де на пальцах и для пальцев» должно было пройти в Teatro del Maggio Musicale 20 и 21 января.

В российском диппредставительстве указали, что решение об отмене было принято «в ответ на обращение посольства Украины в Риме».



Также отмечается, что свою роль в произошедшем мог сыграть «фактор финансирования театра Еврокомиссией», которая может «перекрыть крантик» флорентийскому театру за выступление артистов из РФ».

Ранее дирекция Королевского дворца в итальянской Казерте отменила концерт народного артиста России, дирижёра Валерия Гергиева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».