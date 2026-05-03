МО: За 4 часа силы ПВО сбили свыше 50 БПЛА ВСУ

Утром 3 мая российские силы ПВО ликвидировали 52 украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

ВСУ атаковали РФ тремя сотнями дронов

Отмечается, что это произошло с 8:00 до 12:00 часов по московскому времени. В ведомстве рассказали, что БПЛА ВСУ были уничтожены над Белгородским, Брянским, Калужским, Курским, Московским, Орловским, Смоленским и Тульским регионами.

Ранее в МО сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО РФ сбили 740 украинских дронов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
