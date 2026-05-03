МО: За 4 часа силы ПВО сбили свыше 50 БПЛА ВСУ
3 мая 202613:01
Екатерина Галайда-Перера
Утром 3 мая российские силы ПВО ликвидировали 52 украинских беспилотника над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Отмечается, что это произошло с 8:00 до 12:00 часов по московскому времени. В ведомстве рассказали, что БПЛА ВСУ были уничтожены над Белгородским, Брянским, Калужским, Курским, Московским, Орловским, Смоленским и Тульским регионами.
Ранее в МО сообщили, что за минувшие сутки силы ПВО РФ сбили 740 украинских дронов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- МО: За 4 часа силы ПВО сбили свыше 50 БПЛА ВСУ
- МО: ВС РФ поразили транспортную инфраструктуру ВСУ
- На Украине упростили доступ к наркотическим обезболивающим
- МО: За сутки силы ПВО сбили 740 дронов ВСУ
- Режиссер Котт снимет сериал о врачах в поджанре боди-хоррор
- СМИ: Глава Минобороны ФРГ «потерял» €111 млрд
- В Воронежской области из-за падения обломков БПЛА ВСУ загорелось предприятие
- В МВД раскрыли, где в 2026 году россияне чаще всего погибали в ДТП
- Рэпер Flo Rida признался Москве в любви
- В Приморске из-за атаки БПЛА ВСУ загорелся торговый порт