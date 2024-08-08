Онлайн-кинотеатры увеличили выручку на 42%, треть рынка у «Кинопоиска»
Выручка российских онлайн-кинотеатров в первом полугодии 2024 года достигла 51,8 млрд рублей, что на 42% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, составлявшие 36,6 млрд рублей, сообщает TelecomDaily со ссылкой на соответствующее исследование.
Доля «Кинопоиска» на рынке онлайн-кинотеатров составляет 33,5%, в тройке лидеров также «Иви» (18,1%) и Wink (15,3%). Далее расположились Okko (12,4%), KION (6,7%), Start (6,7%) и Premier (4,5%). В первом полугодии 2023 года лидеры были все те же: «Кинопоиск» (32,8%), «Иви» (18,6%) и Wink (12,9%).
«Кинопоиск» увеличил выручку на 45%, однако лидерами по этому показателю стали Okko (72%), Wink (67%) и Premier (47%).
Звезда фильма «Питер FM», актриса Екатерина Федулова ранее рассказала «Культурному гиду НСН» о сериале «Она такая классная», премьера которого состоялась 1 августа на KION.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru