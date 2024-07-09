«Убытки больше 8 миллиардов!»: Кинотеатры стали объединяться с ресторанами

«Убытки исчисляются миллиардами, ситуация близка к катастрофе. Подавляющее большинство российских фильмов в прокате проваливаются. Убытки только за последние полгода составили свыше восьми миллиардов рублей. Все наши кинодеятели, депутаты кричали, что нужно сократить количество американского кино в российских кинотеатрах. Сократили, большой Голливуд ушел. Оказалось, что зрители как не хотели смотреть российское кино, так и не хотят. Сейчас некоторые кинотеатры собираются объединяться с ресторанами, чтобы выжить», — сказал Шнейдеров.

Собеседник НСН пояснил, что для улучшения ситуации необходимо возвращать на российские экраны большой Голливуд.

«Чтобы российское кино поднималось до уровня голливудского, должна быть конкуренция. Когда кричат о феноменальном успехе “Чебурашки”, который собрал больше шести миллиардов рублей в кинопрокате, не следует забывать, что параллельно в западном прокате шли “Аватар 2” и “Кот в сапогах 2”. Если бы эти два фильма вышли параллельно с “Чебурашкой” в России, от “Чебурашки” остались бы уши, они бы его “растерзали”. Падение сборов было бы раза в три, если не больше. А вместо создания конкурентной среды Минкульт расчищает площадку, отодвигая условного Гая Ричи во имя выхода российского фильма “Блиндаж”, который позорно провалился в российском прокате», — добавил кинокритик.

В заключение Шнейдеров объяснил, почему зрители все чаще выбирают онлайн-платформы.

«В случае с онлайн-платформами человек сидит перед телевизором, может нажать на паузу, может посмотреть фильм в любое удобное для себя время, а в кинотеатре этого нет — человек идет на определенный сеанс и тратит деньги. Эффект кинозала никто не отменял, но сейчас люди, конечно, предпочитают платформы, потому что там можно найти фильмы и сериалы, которых нет в кинотеатрах», — подытожил он.

Ранее Шнейдеров, говоря в эфире НСН о состоянии российского кинематографа на сегодняшний день и стремлении индустрии избавиться от всех конкурентных факторов, провел аналогию с автомобилями. По его словам, если с дорог убрать все BMW, Audi и Volvo, то Lada Kalina не станет Mercedes.

