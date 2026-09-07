Под угрозой «уголовки»? Say Agency опубликовало «разрешения» на концерт Канье Уэста
Пока «Газпром Арена» продолжает настаивать, что никаких концертов зарубежных звезд в октябре на ее площадке не предусмотрено, в действиях Say Agency уже усмотрели признаки "грандиозного мошенничества", так что агентство было вынуждено опубликовать два документа, якобы заключенных с «Газпром Ареной».
Сложная ситуация с концертом американского рэпера Канье Уэста в России продолжает набирать обороты. Теперь дошло до того, что Роспотребнадзор вынес предостережение агентству Say Agency, которое является организатором концерта Уэста в Санкт-Петербурге. Все дело в том, что компания отказалась возвращать потребителям деньги за билеты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на базу «Контур.Фокус».
Тем временем «Газпром Арена» по-прежнему отрицает, что в октябре на ее площадке намечены какие-либо концерты зарубежных исполнителей, а Say Agency публикует документы, подтверждающие возможность продажи билетов и проведения концерта на площадке.
ВМЕШАТЕЛЬСТВО РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Отмечается, что поводом для претензий Роспотребнадзора послужили обращения в межрегиональное управление ведомства двух покупателей. Так, один из них сообщил, что не смог вернуть билет после заявлений «Газпром Арены» — площадки будущего концерта. После старта продаж билетов площадка через пресс-службу выпустила заявление, что «договор на аренду стадиона со стороны организаторов заключен не был», так что концерт не может состояться. Однако Say Agency отказалось делать покупателю возврат средств за билеты, так как они были приобретены по акции.
Как выяснилось после проверки информации, размещенной на сайте Say Agency, были нарушены требования закона «О защите прав потребителей». По данным Роспотребнадзора, речь идет о нарушении права покупателя на получение полной, достоверной и своевременной информации о товарах и продавце. Более того, ведомство нашло противоречия в условиях публичной оферты, которые касаются ограничений по возрасту.
Напомним, что выступления Канье Уэста анонсированы на 10 и 11 октября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гендиректор агентства Анна Субчева уже 19 августа сообщила СМИ об успешной продаже более 100 тысяч билетов. Однако 25 августа в соцсетях «Газпром Арены» появилась информация о том, что договора с организаторами концертов «нет и не было».
Позднее Субчева в своих соцсетях сообщила, что отмена концерта не планируется, так как его может отменить «либо концертное агентство, которые его организовывает, либо артист», но не площадка, так как у нее «нет договора с артистом». Также глава Say Agency уточнила, что билеты вышли в продажу «согласованно», однако сейчас требуется оформление неких «дополнительных документов».
При этом 4 сентября в Telegram-канале площадки «Газпром Арена» сообщили, что никаких выступлений зарубежных артистов в октябре 2026 года на «Газпром Арене» не запланировано.
«В связи с участившимся количеством вопросов и обращений повторяем, что в календаре событий октября 2026 года на «Газпром Арене» никаких концертов зарубежных исполнителей нет», — указано в сообщении.
SAY AGENCY ПУБЛИКУЕТ ДОКУМЕНТЫ
Тем временем, все идет к тому, что эта история для организаторов может обернуться не миллиардной прибылью, а уголовным делом о беспрецедентном мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в большом интервью НСН рассказали президент Союза адвокатов России Игорь Трунов, промоутеры Андрей Матвеев и Владимир Зубицкий, а также глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
Так, например, промоутер Андрей Матвеев отметил, что Say Agency не имела право продавать билеты без договора аренды с площадкой — это «грубейшее нарушение».
«В других странах, где развит концертный бизнес, это было бы расценено, как мошенничество, потому что есть определенная последовательность действий. Сначала заключается договор с артистом, потом заключается договор с площадкой, но нередко это происходит фактически параллельно, потому что договор с артистом заключается на конкретную площадку…Только после этого начинают продаваться билеты», — уточнил он.
Адвокат Игорь Трунов в свою очередь указал, что действия организаторов концерта рэпера могут квалифицировать, как мошенничество в особо крупном размере, учитывая, что точно известно о реализации 100 тысяч билетов и о том, что выручка составила несколько миллиардов рублей.
«Согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ особо крупный размер начинается свыше 1 млн рублей, а санкция - до 10 лет лишения свободы. Но три миллиарда выручки еще не означают три миллиарда похищенного. Необходимо доказать главное — что еще до получения денег организаторы знали, что заведомо не имеют реальной возможности его провести, и именно посредством обмана получили деньги покупателей», — раскрыл он.
По его словам, если организаторы имели документально подтверждаемую возможность провести эти концерты тогда, когда продавали билеты, то это договорный и потребительский спор. Однако если подтверждающих документов не было и они знали об этом — это уже не гражданско-правовая история, а уголовная.
Также Трунов напомнил, что сейчас до концерта остается намного больше десяти дней, так что зрители имеют полное право требовать вернуть 100% от суммы билета.
Нервы у представителей агентства Say Agency: после публикации о возможных проблемах с законом организаторы российских концертов Канье Уэста опубликовали в соцсетях два документа от «Газпром Арены», подтверждающих разрешение на продажу билетов, а также на аренду под проведение мероприятия с «популярным западным артистом» с соблюдением определенных условий.
«Мы не знаем, что происходит внутри данной организации («Газпром Арены». – Прим. НСН), но мы устали молчать и получать обвинения в мошенничестве. В связи с чем публикуем официальные документы, на основании которых, нами была открыта продажа билетов», — говорится в сообщении, сопровождающем фотографии документов.
Согласно документам, подписанным председателем правления футбольного клуба "Зенит" Константином Зыряновым, сначала договор аренды должен был быть подписан до 19 августа, затем - уже до 28 августа. В обоих случаях представитель клуба подтверждал возможность использования арены, требовал согласовать афишу. При этом господин Зырянов чётко указал, что продажа билетов возможна "начиная c 14.08", но при условии подписания договора аренды до 28.08. Договор аренды в августе, как известно, так и не был заключен.
Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с НСН связывал неразбериху с согласованием концерта Канье Уэста с наивностью молодого концертного агентства. Так, Анна Субчева в своих соцсетях ранее говорила, что от организаторов запросили документы, которые «не запрашивают ни у одного организатора и ни у одного артиста для проведения мероприятия».
«Вот в этом все эти молодые организаторы, которые появляются на рынке. Взаимодействие с ними — это риск для всех. Я доподлинно не знаю, о каких документах речь, но принимая во внимание, что мы живем во время, когда идет СВО, и находимся под адскими санкциями, то надо помнить, что большое количество стран настроено к нам недружелюбно. Какие разрешения необходимы для артиста из недружественной страны на таком большом хайпе и с таким скоплением людей — об этом знают только соответствующие органы, которые отвечают за безопасность людей и за имидж страны. И недооценивать важность этих моментов, значит быть наивным человеком», — указывал он.
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