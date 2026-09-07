Адвокат Игорь Трунов в свою очередь указал, что действия организаторов концерта рэпера могут квалифицировать, как мошенничество в особо крупном размере, учитывая, что точно известно о реализации 100 тысяч билетов и о том, что выручка составила несколько миллиардов рублей.

«Согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ особо крупный размер начинается свыше 1 млн рублей, а санкция - до 10 лет лишения свободы. Но три миллиарда выручки еще не означают три миллиарда похищенного. Необходимо доказать главное — что еще до получения денег организаторы знали, что заведомо не имеют реальной возможности его провести, и именно посредством обмана получили деньги покупателей», — раскрыл он.

По его словам, если организаторы имели документально подтверждаемую возможность провести эти концерты тогда, когда продавали билеты, то это договорный и потребительский спор. Однако если подтверждающих документов не было и они знали об этом — это уже не гражданско-правовая история, а уголовная.

Также Трунов напомнил, что сейчас до концерта остается намного больше десяти дней, так что зрители имеют полное право требовать вернуть 100% от суммы билета.

Нервы у представителей агентства Say Agency: после публикации о возможных проблемах с законом организаторы российских концертов Канье Уэста опубликовали в соцсетях два документа от «Газпром Арены», подтверждающих разрешение на продажу билетов, а также на аренду под проведение мероприятия с «популярным западным артистом» с соблюдением определенных условий.

«Мы не знаем, что происходит внутри данной организации («Газпром Арены». – Прим. НСН), но мы устали молчать и получать обвинения в мошенничестве. В связи с чем публикуем официальные документы, на основании которых, нами была открыта продажа билетов», — говорится в сообщении, сопровождающем фотографии документов.

Согласно документам, подписанным председателем правления футбольного клуба "Зенит" Константином Зыряновым, сначала договор аренды должен был быть подписан до 19 августа, затем - уже до 28 августа. В обоих случаях представитель клуба подтверждал возможность использования арены, требовал согласовать афишу. При этом господин Зырянов чётко указал, что продажа билетов возможна "начиная c 14.08", но при условии подписания договора аренды до 28.08. Договор аренды в августе, как известно, так и не был заключен.

Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников в беседе с НСН связывал неразбериху с согласованием концерта Канье Уэста с наивностью молодого концертного агентства. Так, Анна Субчева в своих соцсетях ранее говорила, что от организаторов запросили документы, которые «не запрашивают ни у одного организатора и ни у одного артиста для проведения мероприятия».

«Вот в этом все эти молодые организаторы, которые появляются на рынке. Взаимодействие с ними — это риск для всех. Я доподлинно не знаю, о каких документах речь, но принимая во внимание, что мы живем во время, когда идет СВО, и находимся под адскими санкциями, то надо помнить, что большое количество стран настроено к нам недружелюбно. Какие разрешения необходимы для артиста из недружественной страны на таком большом хайпе и с таким скоплением людей — об этом знают только соответствующие органы, которые отвечают за безопасность людей и за имидж страны. И недооценивать важность этих моментов, значит быть наивным человеком», — указывал он.

