Пока не обращались: В Калининграде готовы провести концерты Канье Уэста
Елена Афонина в эфире НСН заявила, что Калининград готов рассмотреть проведение концерта Канье Уэста, пока остаются «недопонимания» с «Газпром Ареной».
Заместитель генерального директора ГАУ КО «Стадион «Калининград» («Ростех Арена») по административным и правовым вопросам Елена Афонина в пресс-центре НСН заявила, что стадион готов рассмотреть проведения концертов Канье Уэста в рабочем порядке.
«К нам не обращались организаторы мероприятия. Когда они к нам обратятся, мы будем с ними этот момент прорабатывать в рабочем порядке. Мы еще до пандемии планировали выступление мировых звезд, были переговоры с группой Rammstein. Но сейчас сложилась ситуация, что это все очень сложно, таких предложений пока не поступает», - отметила она.
Концерты Канье Уэста, запланированные на 10 и 11 октября на петербургской «Газпром Арене», состоятся в эти даты на этом же стадионе. Об этом в своих соцсетях сообщила гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Субчева, которое и является организатором этих событий.
Так Субчева прокомментировала сообщения площадки об отсутствии договора аренды на проведение этих концертов. Она выступила с заявлением после недельной паузы: договор изначально планировали подписать к 27 августа, писали СМИ.
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