Уиткофф и Кушнер улетели домой после визита в Киев

Самолет американских переговорщиков вылетел в западном направлении из аэропорта Жешува в 08:04 (09:04 мск).

Борт прибыл в Польшу из Москвы в ночь на 6 сентября. Представителей США принял в России президент страны Владимир Путин. Затем Уиткофф и Кушнер отправились в Киев, напоминает Ura.ru.

Ранее СМИ сообщили, что на переговорах с украинским руководством американские посланники заявили о намерении разработать «обновленное мирное предложение» во взаимодействии с обеими сторонами конфликта.

