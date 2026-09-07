Уиткофф и Кушнер улетели домой после визита в Киев
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер покинули Польшу после поездки в Киев. Об этом пишет ТАСС.
Самолет американских переговорщиков вылетел в западном направлении из аэропорта Жешува в 08:04 (09:04 мск).
Борт прибыл в Польшу из Москвы в ночь на 6 сентября. Представителей США принял в России президент страны Владимир Путин. Затем Уиткофф и Кушнер отправились в Киев, напоминает Ura.ru.
Ранее СМИ сообщили, что на переговорах с украинским руководством американские посланники заявили о намерении разработать «обновленное мирное предложение» во взаимодействии с обеими сторонами конфликта.
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