На чём летать? Почему жёстких ограничений на зарубежные чартеры не будет
Введение жёстких ограничений для иностранных авиаперевозчиков сейчас маловероятно из‑за нехватки новых российских самолётов, сказал НСН Олег Пантелеев.
Сегодня спрос на зарубежные туристические направления в пиковые периоды не удаётся полностью закрыть силами отечественных авиакомпаний, и это нужно учитывать при обсуждении квот для иностранных авиаперевозчиков, сказал НСН исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.
«Аэрофлот» предложил ограничить доступ иностранных авиакомпаний к чартерным перевозкам для сдерживания их экспансии на российском рынке. По данным гендиректора перевозчика Сергея Александровского, доля зарубежных компаний на международных маршрутах из РФ достигла почти 50%. Пантелеев напомнил, что в России существовала практика, когда отечественные перевозчики закрывали нужды чартерных перелётов.
«С одной стороны, различное квотирование возможно. С другой стороны, мы отлично понимаем, что длительное время существовала практика, когда российских туристов, вылетающих за рубеж на отдых чартером, вывозили только российские авиакомпании. Был большой сегмент авиаперевозчиков, которые специализировались именно на туристических чартерах. Они достаточно полно выполняли эту задачу. Сейчас всё‑таки есть неудовлетворённый российскими авиакомпаниями спрос на международные перевозки в пиковый период», — сказал собеседник НСН.
По его словам, рост издержек неизбежно ведёт к повышению стоимости билетов, а введение жёстких ограничений для иностранных перевозчиков сейчас маловероятно из‑за нехватки новых российских самолётов.
«Рост цен неизбежен, потому что и у российских, и у зарубежных авиакомпаний растут издержки. Они вынуждены перекладывать свои дополнительные расходы на потребителя, на пассажира. Но говорить о том, что будут приняты какие‑то жёсткие меры, ограничивающие присутствие иностранных авиакомпаний на российском рынке, маловероятно на фоне отсутствия поставок новых российских самолётов. Более того, как показала практика, после того как российские авиакомпании в 2000‑е годы смогли начать техническое перевооружение и перейти на конкурентоспособные самолёты зарубежного производства, они в полной мере смогли удовлетворить спрос на перевозки и постепенно вытеснили предложения зарубежных авиакомпаний на туристических направлениях с нерегулярными рейсами. Нет никаких сомнений в том, что при поступлении новых отечественных судов в парк российских авиакомпаний эта ситуация имеет все шансы урегулироваться. Доля российских авиаперевозчиков на международных линиях повысится до того уровня, который существовал в прошлом десятилетии», — добавил эксперт.
Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев сказал НСН, что доступ в интернет на бортах лайнеров не нужен — любые лишние приборы негативно влияют на авионику воздушного судна, ведь пассажиров не просто так просят при посадке отключить все гаджеты.
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