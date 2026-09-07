В Севастополе при атаке ВСУ погибли два человека, повреждены девять домов
Два человека погибли в результате атаки ВСУ в Севастополе, получили повреждения девять домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее градоначальник заявил об атаке на Севастополь беспилотника с взрывчаткой и металлическими элементами, напоминает Ura.ru.
«Девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы и скончался в реанимации», - написал он в мессенджере «Макс».
По словам губернатора, после атаки в восьми многоквартирных домах получили повреждения окна, двери, и фасады. В одном частном доме были повреждены окна. Кроме того, аналогичные повреждения зафиксировали в детском саду.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Татарстане после атаки БПЛА зафиксировали повреждения от попадания обломков
- «Злостный нарушитель»: Автомобилистов призвали лишать прав за систематические штрафы
- Трамп «переименовал» на карте штат Нью-Мексико в Нью-Америка
- Пиратство на Шпицбергене: Арест «Профессора Молчанова» нарушит арктическую логистику
- Казахстан заявил о готовности организовать переговоры России и Украины
- Египет и ОАЭ: Какие чартеры могли бы взять на себя отечественные авиаперевозчики
- МВД прекратило гражданство РФ более чем 1 тысячи натурализованных лиц
- В Тамбовской области храм Николая Чудотворца загорелся из-за атаки ВСУ
- СМИ: Стивен Сигал распродал всю свою недвижимость в США
- В Севастополе при атаке ВСУ погибли два человека, повреждены девять домов