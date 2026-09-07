В Севастополе при атаке ВСУ погибли два человека, повреждены девять домов

Два человека погибли в результате атаки ВСУ в Севастополе, получили повреждения девять домов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Девочка погибла после атаки беспилотника на Севастополь

Ранее градоначальник заявил об атаке на Севастополь беспилотника с взрывчаткой и металлическими элементами, напоминает Ura.ru.

«Девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы и скончался в реанимации», - написал он в мессенджере «Макс».

По словам губернатора, после атаки в восьми многоквартирных домах получили повреждения окна, двери, и фасады. В одном частном доме были повреждены окна. Кроме того, аналогичные повреждения зафиксировали в детском саду.

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ФОТО: РИА Новости
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