Число погибших в горах в КБР альпинистов выросло до 11

Количество альпинистов, погибших из-за схода лавины в горах Кабардино-Балкарии, возросло до 11. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

МЧС: 2 человека погибли, еще 3 пострадали при сходе лавины в КБР

По данным ведомства, 11 человек получили несовместимые с жизнью травмы.

«Судьба шести альпинистов остается неизвестной. Всего в группе было 33 человека», - подчеркнули в МЧС.

Ранее в Безенгийском ущелье с горы Мижирги сошла лавина, которая накрыла группу альпинистов, проходивших по маршруту. В районе ЧП развернули масштабную спасательную операцию. Позднее МЧС сообщило о двух погибших, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: Соцсети
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