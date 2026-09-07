Число погибших в горах в КБР альпинистов выросло до 11

Один человек погиб, четверо пострадали при атаке БПЛА в Перми У российских авиакомпаний для обслуживания международных чартеров не хватит самолетов Жителей двух сел Оренбургской области на границе с Казахстаном эвакуировали из-за природного пожара Названы лидеры продаж среди автомобилей с пробегом этим летом в России Из-за извержения вулкана в Индонезии отмены и задержки рейсов затронули более 160 тыс. человек