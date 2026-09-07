Число погибших в горах в КБР альпинистов выросло до 11
Количество альпинистов, погибших из-за схода лавины в горах Кабардино-Балкарии, возросло до 11. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
По данным ведомства, 11 человек получили несовместимые с жизнью травмы.
«Судьба шести альпинистов остается неизвестной. Всего в группе было 33 человека», - подчеркнули в МЧС.
Ранее в Безенгийском ущелье с горы Мижирги сошла лавина, которая накрыла группу альпинистов, проходивших по маршруту. В районе ЧП развернули масштабную спасательную операцию. Позднее МЧС сообщило о двух погибших, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- На чём летать? Почему жёстких ограничений на зарубежные чартеры не будет
- В России отозвали из обращения партию антибиотика «Линезолид»
- Число погибших в горах в КБР альпинистов выросло до 11
- Уиткофф и Кушнер улетели домой после визита в Киев
- Под угрозой «уголовки»? Say Agency опубликовало «разрешения» на концерт Канье Уэста
- В Пермском крае при атаке БПЛА погиб один человек, четверо пострадали
- Минпромторг: Россия с нуля создала ранее не производимое в стране авиаоборудование
- Над регионами России сбили 306 беспилотников ВСУ
- Зима близко: Раскрыты детали нового мирного плана по Украине
- В Оренбуржье жителей двух сел эвакуировали из-за пожара на границе с Казахстаном