В Пермском крае при атаке БПЛА погиб один человек, четверо пострадали
Человек погиб в результате атаки беспилотников в Пермском крае. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин в мессенджере «Макс».
По его словам, в небе над краем уничтожили 27 дронов. При атаке был поврежден многоквартирный дом.
«Один человек погиб. По предварительной информации, еще четверо - пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - указал Махонин.
Кроме того, губернатор отметил, что обломки БПЛА задели частный дом и придомовую территорию, обошлось без пострадавших.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 306 беспилотников самолетного типа над регионами России, напоминает 360.ru.
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