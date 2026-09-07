В Пермском крае при атаке БПЛА погиб один человек, четверо пострадали

По его словам, в небе над краем уничтожили 27 дронов. При атаке был поврежден многоквартирный дом.

«Один человек погиб. По предварительной информации, еще четверо - пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - указал Махонин.

Кроме того, губернатор отметил, что обломки БПЛА задели частный дом и придомовую территорию, обошлось без пострадавших.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 306 беспилотников самолетного типа над регионами России, напоминает 360.ru.

