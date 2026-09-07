В России отозвали из обращения партию антибиотика «Линезолид»

Производитель отзовет из обращения партию антибиотика «Линезолид» в связи с несоответствием критерию безопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Росздравнадзора.

Как отметили в ведомстве, ООО «МОСФАРМ» решило отозвать препарат «Линезолид, раствор для инфузий 2 мг/мл 300 мл, бутылки (15), ящики картонные» серии 0150526 из-за несоответствия партии этой серии требованиям по показателю «Бактериальные эндотоксины», пишет RT. Этот критерий безопасности критически важен для лекарств, вводимых в организм парентерально (инъекции и инфузии). Показатель позволяет нормировать содержание в препарате пирогенных примесей, способных вызывать повышение температуры.

Ранее лекарство ненадлежащего качества обнаружили в НМИЦ гематологии. Росздравнадзор рекомендовал принять меры для устранения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей.

Накануне стало известно, что Росздравнадзор отозвал шесть партий ирландского лекарственного средства «Омнипак» из-за обнаружения опасных металлических частиц.

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ФОТО: РИА Новости
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