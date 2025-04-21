Фильм «Кракен» с Петровым сравнили с западными блокбастерами

Лента режиссера Николая Лебедева («Легенда №17» и «Экипаж») возглавила российский кинопрокат в первые же выходные после премьеры, собрав за четыре дня 168 миллионов рублей. Над сценарием работал Алексей Сидоров («Бригада», «Т-34»), роли в картине исполнили Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш и Виктор Добронравов. По мнению Хажинской, творческая команда представила в кинотеатрах достойный фильм.

«В последнее время западные блокбастеры оставляют желать лучшего, поэтому наш "Кракен" однозначно лучше, чем последний западный блокбастер. Подозреваю, авторы не пытались сделать очередное культовое кино, они сделали крепкий фильм. В целом проект гораздо лучше, чем ожидалось. Фантастический сценарий - неплохой, актерские роли хорошие, при этом графики немного. Желаю "Кракену" сборы в 500 миллионов рублей. Если заработают авторы, то заработают и кинотеатры. При этом сборы в предстоящие майские праздники будут сильно зависеть от погоды», - заявила она.

По итогу выходных второе место по сборам заняла картина «Батя 2. Дед», которая заработала 111,7 миллиона рублей. На третьем месте - спортивная драма «Диодорова. Против течения» (17,3 миллиона рублей), на четвертой строчке – фильм «Все, что тебя касается» (9,6 миллиона рублей). Собеседница НСН отметила, что российским кинотеатрам по-прежнему не хватает кассовых фильмов в прокате.