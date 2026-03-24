Сердце будет разбито: Для российских подростков сняли драму по заветам «Сумерек»
С 26 марта в российский прокат выходит экранизация книги Анны Джейн «Твое сердце будет разбито», который может стать большим проектом для подростков, если создателям удалось попасть в запрос фанбазы романа.
Вслед за фильмом «К себе нежно» в России выходит «Твое сердце будет разбито» - еще одна экранизация бестселлера. На этот раз зрителя ждет новая история подростковой любви в лучших традициях таких фильмов, как «Сумерки» и «Три метра над уровнем неба».
О нехватке сюжетов для подростков в индустрии говорили давно, наконец подобные проекты начинают доходить до больших экранов. Картина, основанная на одноименном романе российской писательницы Анны Джейн, выходит в прокат с 26 марта. Главные роли исполнят Вероника Журавлева и Даниэль Вегас. При этом создатели уверяют, что стремились учесть все пожелания фанатов книги.
ИСТОРИЯ БЕСТСЕЛЛЕРА
О личности писательницы известно не так много. Ее настоящее имя – Анна Потапкина. Она жила в Красноярске и работала детским психологом. В 2010 году выложила в интернет свой первый роман. Всего же представила более 50 произведений, среди которых роман «Твое сердце будет разбито» - один из самых известных. Потапкина умерла в возрасте 35 лет в феврале 2023 года от тяжелой болезни. Новость привела к резкому росту книжных продаж.
В 2023 и 2024 году Анна Джейн попадала в список самых издаваемых писательниц в стране, обгоняя даже некоторых классиков.
При такой популярности романа новости о его возможной экранизации были лишь вопросом времени. Первая информация о подобном проекте появилась уже в декабре 2024 года. За него взялись Yellow, Black and White, кинокомпания «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START), онлайн-кинотеатры START и PREMIER, «Свердловская киностудия», при поддержке Фонда кино.
К РАЗБИТОМУ СЕРДЦУ
Главные герои этой истории – 17-летние подростки. По сюжету Полина (эту роль в экранизации сыграла 18-летняя Вероника Журавлева, знакомая зрителям, например, по новым «Папиным дочкам» - прим. НСН) переехала из небольшого города вместе с мамой, после того, как та вновь вышла замуж. Заводить друзей на новом месте девушке сложно, зато появляется неизвестный враг. Столкнувшись с травлей в школе, Полина вынуждена пойти на сделку с главным хулиганом Барсом (в этой роли предстанет 28-летний актер Даниэль Вегас, которого можно было увидеть в сериале «Школа» 2018 года – прим. НСН). Тот соглашается притворяться парнем главной героини, чтобы защитить, но за это Полина будет делать все, что он скажет.
В лучших традициях ромкомов про подростков по ходу развития событий между персонажами вспыхивают настоящие чувства. Ситуацию осложняет лишь то, что у семьи Полины и ее одноклассников есть причины, чтобы разлучить влюбленных.
Помимо Журавлевой в экранизации бестселлера также можно будет увидеть Максима Сапрыкина, который прежде снимался в новых «Папиных дочках», Ивана Трушина, знакомого зрителям, например, по «Этерне», Маргариту Дьяченкову («Классная Катя», «Молодежка. Новая смена» - прим. НСН) и множество других молодых актеров.
В касте также заявлены Диана Гиль («Метод»), Александр Присмотров-Белов («Мамочки»), Андрей Казаков («Ищейка») и другие.
Режиссером выступил Михаил Вайнберг, который в прошлом работал над сериалам «Жить жизнь» и «Тест на беременность». В своем творчестве он не раз обращался к жанру мелодрамы и хорошо знает, как работать с такими историями.
РАБОТА С ФАНАТАМИ
При работе с первоисточником с внушительной фанбазой крайне важно оправдать ожидания. Сразу после анонса грядущей экранизации книжная аудитория «Твое сердце будет разбито» стала предлагать варианты артистов на главные роли в соцсетях, и продюсеры признаются, что во многом прислушались.
Помимо прочего некоторые фанаты романа смогли принять участие в съемках массовых сцен. Кастинг в формате челлендж-ролика привлек почти 5,5 тысячи желающих.
С одной стороны, фанаты книг – удача для продюсеров фильма «Твое сердце будет разбито». С другой стороны – это также большая ответственность, ведь важно не подвести подготовленную аудиторию. К примеру, сценарист Андрей Золотарев ранее отмечал НСН, что в случае с экранизацией версия кинематографистов нередко конкурирует с представлением зрителя, сформированным в момент чтения.
«Редко какая экранизация удостаивается любви поклонников книги. Как правило, лояльная аудитория приходит извне. Зритель, который фанатски относится к книге, на 90% хейтит все, что выходит», - заявлял он.
Еще один важный нюанс в том, что «Твое сердце будет разбито» - подростковая история любви. Как показывает мировая практика подобных релизов, лучше всего такие проекты работают на подростков. Зритель более старшего возраста нередко скептически относится к сюжетам о сложной школьной любви.
Вместе с тем, чтобы заинтересовать подростков, важно разговаривать с ними на одном языке. Стоит отметить, что в российском кино герои-подростки чаще функциональные персонажи, которые лишь добавляют сложностей в жизнь главных действующих лиц. Вполне возможно, что премьера «Твое сердце будет разбито» наконец представит молодому зрителю то, что он хочет – не только романтическую историю, но ярких и прописанных персонажей, поступки которых имеют внятную мотивацию.
Горячие новости
- Психолог перечислила первые признаки депрессии
- Психолог назвала маркеры зависимости от гаджетов у детей
- «Нарушает Конституцию!»: Автоюрист осудил продажу «красивых» номеров через госуслуги
- СМИ: Аракчи сказал Уиткоффу, что верховный лидер Ирана одобрил переговоры с США
- «20,5 млрд рублей в год»: Выручка от продажи антидепрессантов выросла на 35%
- Машков призвал ввести критерии для независимых частных театров
- Секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана назначен Мохаммад-Багер Зольгадр
- «Без глупого контента»: Милонов выступил против полного запрета на смартфоны для детей
- Коррекция цен и новые схемы: Что оживит спрос на жилье у моря
- В России появился первый полностью отечественный рейтинг сериалов