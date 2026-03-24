К РАЗБИТОМУ СЕРДЦУ

Главные герои этой истории – 17-летние подростки. По сюжету Полина (эту роль в экранизации сыграла 18-летняя Вероника Журавлева, знакомая зрителям, например, по новым «Папиным дочкам» - прим. НСН) переехала из небольшого города вместе с мамой, после того, как та вновь вышла замуж. Заводить друзей на новом месте девушке сложно, зато появляется неизвестный враг. Столкнувшись с травлей в школе, Полина вынуждена пойти на сделку с главным хулиганом Барсом (в этой роли предстанет 28-летний актер Даниэль Вегас, которого можно было увидеть в сериале «Школа» 2018 года – прим. НСН). Тот соглашается притворяться парнем главной героини, чтобы защитить, но за это Полина будет делать все, что он скажет.

В лучших традициях ромкомов про подростков по ходу развития событий между персонажами вспыхивают настоящие чувства. Ситуацию осложняет лишь то, что у семьи Полины и ее одноклассников есть причины, чтобы разлучить влюбленных.

Помимо Журавлевой в экранизации бестселлера также можно будет увидеть Максима Сапрыкина, который прежде снимался в новых «Папиных дочках», Ивана Трушина, знакомого зрителям, например, по «Этерне», Маргариту Дьяченкову («Классная Катя», «Молодежка. Новая смена» - прим. НСН) и множество других молодых актеров.

В касте также заявлены Диана Гиль («Метод»), Александр Присмотров-Белов («Мамочки»), Андрей Казаков («Ищейка») и другие.

Режиссером выступил Михаил Вайнберг, который в прошлом работал над сериалам «Жить жизнь» и «Тест на беременность». В своем творчестве он не раз обращался к жанру мелодрамы и хорошо знает, как работать с такими историями.