«Матрешки» и «Пацаны»: Каких актеров раскрыл новый театральный сезон

Театральные актеры в последнее время оказались несколько в тени худруков и режиссеров, о спектаклях которых говорит театральная общественность. При этом у них появился новый профессиональный праздник – День артиста, который впервые отметили в России в день рождения Константина Станиславского.

Еще одной важной новостью недели стало назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.

Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, заслуженный артист России Игорь Миркурбанов, художественный руководитель Театра Сатиры Евгений Герасимов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и театральный критик Марина Райкина рассмотрели разные грани талантов сегодняшних актеров.

Как известно, премия «Золотая Маска» отказалась от наград в персональных номинациях, отмечая не актеров или режиссеров, а целиком лучшие спектакли. На слуху названия постановок, имена их режиссеров и руководителей театров, в которых они выходят, а вот актеры оказались «обделенными» вниманием.

Вместе с тем в России 17 января впервые отметили День артиста. Этот новый праздник был учрежден после соответствующего предложения председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова.

Театральный критик Марина Райкина отметила лучшие, на её взгляд, актерские работы последнего времени.

М.РАЙКИНА: «Меня очень приятно удивил актер, который мне очень нравился, - это Павел Попов в театре Вахтангова, который выступил в главной роли в спектакле «Солнце Ландау». Это единственный случай на моей памяти, когда я на сцене видела героя. В этом спектакле, кстати, очень хорошие актерские работы, вообще ансамбль сильный. Это Яна Соболевская, которая играет Кору Ландау, Юлия Рутберг, которая играет мать Ландау, Александр Рощенков, который играет Лившица, коллегу и друга Ландау, Денис Самуилов. Хороши ребята. Если взять еще один крупный театр, то я, конечно, отмечу спектакль «Кабала Святош» Юрия Квятковского. Эта постановка не новая для МХТ, а третье прочтение, но достаточно современное, своеобразное, интересное, в чем-то спорное, но там есть замечательные работы. В первую очередь, я назову Ивана Волкова, Сергея Волкова и, конечно же, Николая Цискаридзе, который является первым балетным актером, приглашенным в Московский художественный театр».

Райкина также назвала имена молодых актрис, раскрывшихся в театре Константина Богомолова.

М.РАЙКИНА: «Что меня особенно порадовало в прошлом году, это молодые актеры. Я пришла к выводу, что они хороши, когда с ними работают режиссеры. Пример тому - «Театр на Бронной». У Константина Богомолова вышло два спектакля. Это «Чайка с продолжением» и «Смерть Тузенбаха» по «Трём сёстрам». Там потрясающие работы малоизвестных актеров, хотя Елизавета Базыкина (на фото) засветилась в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Но одно дело – кино, а другое – театр. Не каждый актер, кто удачно снимается в кино, может так же удачно работать в театре. Тут я просто порадовалась ее работе, она играла главную роль - Аркадину. Если учесть, что ей 20 с небольшим, и опыта материнства и потерь нет, она замечательно сыграла. Рядом с ней Дарья Жовнар прекрасно играет Нину Заречную. Было ощущение, как будто на сцене люди с большим опытом».

М.СИНТИН: «Я, со своей стороны, дополню список актерских удач работами Евгения Ткачука в роли Макбета в постановке Андрея Кончаловского в Театре Моссовета, Марии Смольниковой в главной роли спектакля «Генрих» в постановки Андрея Маника в пространстве «Внутри» и Данилы Козловского в роли Корнея Чуковского в спектакле Саввы Савельева в Театре имени Ермоловой, даже несмотря на то, что многие считают, что полностью Козловский раскрывается в постановках, только одного режиссера».

