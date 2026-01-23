«Матрешки» и «Пацаны»: Каких актеров раскрыл новый театральный сезон
Игорь Миркурбанов рассказал о совмещении актерства с режиссерством и театральных «драках», Марина Райкина указала на актрис из спектаклей Богомолова, а тому уже поручили готовить молодых «мхатовцев».
Лучшие из лучших: Цискаридзе и «Пацаны»
Театральные актеры в последнее время оказались несколько в тени худруков и режиссеров, о спектаклях которых говорит театральная общественность. При этом у них появился новый профессиональный праздник – День артиста, который впервые отметили в России в день рождения Константина Станиславского.
Еще одной важной новостью недели стало назначение Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ.
Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин, заслуженный артист России Игорь Миркурбанов, художественный руководитель Театра Сатиры Евгений Герасимов, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и театральный критик Марина Райкина рассмотрели разные грани талантов сегодняшних актеров.
***
Как известно, премия «Золотая Маска» отказалась от наград в персональных номинациях, отмечая не актеров или режиссеров, а целиком лучшие спектакли. На слуху названия постановок, имена их режиссеров и руководителей театров, в которых они выходят, а вот актеры оказались «обделенными» вниманием.
Вместе с тем в России 17 января впервые отметили День артиста. Этот новый праздник был учрежден после соответствующего предложения председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова.
Театральный критик Марина Райкина отметила лучшие, на её взгляд, актерские работы последнего времени.
М.РАЙКИНА: «Меня очень приятно удивил актер, который мне очень нравился, - это Павел Попов в театре Вахтангова, который выступил в главной роли в спектакле «Солнце Ландау». Это единственный случай на моей памяти, когда я на сцене видела героя. В этом спектакле, кстати, очень хорошие актерские работы, вообще ансамбль сильный. Это Яна Соболевская, которая играет Кору Ландау, Юлия Рутберг, которая играет мать Ландау, Александр Рощенков, который играет Лившица, коллегу и друга Ландау, Денис Самуилов. Хороши ребята. Если взять еще один крупный театр, то я, конечно, отмечу спектакль «Кабала Святош» Юрия Квятковского. Эта постановка не новая для МХТ, а третье прочтение, но достаточно современное, своеобразное, интересное, в чем-то спорное, но там есть замечательные работы. В первую очередь, я назову Ивана Волкова, Сергея Волкова и, конечно же, Николая Цискаридзе, который является первым балетным актером, приглашенным в Московский художественный театр».
Райкина также назвала имена молодых актрис, раскрывшихся в театре Константина Богомолова.
М.РАЙКИНА: «Что меня особенно порадовало в прошлом году, это молодые актеры. Я пришла к выводу, что они хороши, когда с ними работают режиссеры. Пример тому - «Театр на Бронной». У Константина Богомолова вышло два спектакля. Это «Чайка с продолжением» и «Смерть Тузенбаха» по «Трём сёстрам». Там потрясающие работы малоизвестных актеров, хотя Елизавета Базыкина (на фото) засветилась в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Но одно дело – кино, а другое – театр. Не каждый актер, кто удачно снимается в кино, может так же удачно работать в театре. Тут я просто порадовалась ее работе, она играла главную роль - Аркадину. Если учесть, что ей 20 с небольшим, и опыта материнства и потерь нет, она замечательно сыграла. Рядом с ней Дарья Жовнар прекрасно играет Нину Заречную. Было ощущение, как будто на сцене люди с большим опытом».
М.СИНТИН: «Я, со своей стороны, дополню список актерских удач работами Евгения Ткачука в роли Макбета в постановке Андрея Кончаловского в Театре Моссовета, Марии Смольниковой в главной роли спектакля «Генрих» в постановки Андрея Маника в пространстве «Внутри» и Данилы Козловского в роли Корнея Чуковского в спектакле Саввы Савельева в Театре имени Ермоловой, даже несмотря на то, что многие считают, что полностью Козловский раскрывается в постановках, только одного режиссера».
За кем идет молодежь: Богомолов, «щукинцы» и «сатировцы»
Константин Богомолов (на фото), о котором говорила Марина Райкина, оказался сегодня на первых полосах СМИ в связи с новым назначением. Министр культуры РФ Ольга Любимова назначила его исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Ранее этот пост занимал Игорь Золотовицкий, ушедший из жизни 14 января. При этом Богомолов занимает сейчас пост художественного руководителя «Театра на Бронной».
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский объяснил, почему назначение Богомолова и неожиданно, и закономерно.
Г.ЗАСЛАВСКИЙ: «Это назначение Константина Юрьевича было неожиданным. К сожалению, оно обусловлено очевидным кадровым голодом в сфере культуры, когда одним и тем же дают по несколько театров, при очевидной скудости скамейки запасных. Вместе с тем оно закономерно, потому что совершенно очевидно, что Константин Богомолов уже несколько лет, в том числе и публично, заявлял о кризисе в сфере театрального образования. Школа-студия МХАТ при Игоре Золотовицком стала одной из самых прогрессивных в выборе методик театральной школы, и Богомолов на должности ректора продолжит эту работу».
М.СИНТИН: «Богомолов ранее не раз обращал внимание на то, что существующая в России система подготовки актеров устарела и требует модернизации. По моему мнению, реформа театрального образования давно назрела, нельзя учить актеров так, как это делали 30, 40 или 50 лет назад. И Богомолов как режиссер это прекрасно понимает. Другой вопрос, как режиссера-реформатора воспримут в Московском художественном театре и самой Школе-студии МХАТ, где так трепетно сохраняют традиции, заложенные великими мхатовцами? Я же полностью поддерживаю это назначение».
Худрук Театра Сатиры Евгений Герасимов часто выступает и в роли актера, и в роли режиссера. Он объяснил, от чего «зависимы» актеры, указав на талантливую молодежь с «сатировским» юмором.
Е.ГЕРАСИМОВ: «Артист - очень зависимая профессия. Он зависит от драматургии, от партнера, от режиссера, зависит в целом от всего того, что составляет спектакль или фильм. Но талантливых артистов много. Я сейчас стал художественным руководителем театра Сатиры. К моей радости мы поставили достаточное количество новых спектаклей и в них играет в основном молодежь, хотя есть и старшее поколение. На сегодняшний день в нашем театре очень талантливая молодежь. Трудно сказать, в каком вузе выпускники лучше. Сам я «щукинец», поэтому рад, что в Театре Сатиры много «щукинцев», и Ширвиндт был «щукинцем». Еще при Плучеке здесь тоже было очень много артистов, которые очень тонко воспринимают юмор. Юмор «сатировцев» отличается умением иронизировать не только над ситуацией, но и над самими собой. Я стараюсь сохранить это качество».
Две стороны Миркурбанова: «Я не участвую в драках»
Один из мощнейших актеров русского драматического театра Игорь Миркурбанов (на фото) представил на днях в пространстве «Внутри» премьеру спектакля в собственной постановке «Гуттаперчевый человек или Nutcracker», в которой поразмышлял об актерской судьбе и в целом о жизни и смерти
Миркурбанов также отметил, что как актеру, ему сейчас интересно работать с Константином Богомоловым, а как режиссер он ставит спектакль с Евгением Герасимовым.
И.МИРКУРБАНОВ: «По большому счету, я не работаю со многими режиссерами; исключение составляет Константин Богомолов в «Театре на Бронной», с которым мне по-прежнему очень интересно. Мне не интересно работать по принципу «я начальник, ты дурак». Я не участвую в борьбе за первенство или в скандалах. Я ухожу оттуда, где начинаются такие «драки». Моя цель – творчество, а не конкуренция. Мне вполне комфортно работать в «Ленкоме», где я поставил два спектакля – «Ненаглядная сторона» и «ГоГоЛьИЛиАДА» Никто не запрещает мне ставить на стороне, и сейчас я работаю над спектаклем «Невиновный» с Евгением Герасимовым в Театре сатиры».
Он также рассказал о секретах спектакля «Гуттаперчевый человек или Nutcracker».
И.МИРКУРБАНОВ: «Изначально замысел спектакля был совершенно другим, и его название тоже отличалось. Однако в процессе работы он начал "сочинять себя сам", что мне очень нравится. Идея спектакля включает в себя элементы психоза и трагедии, например, образ застрелившегося супруга. При этом присутствует некая недосказанность, что я называю "матрешкой" смыслов. Главная героиня - Мария из «Щелкунчика» и рождественская история также легли в основу».
Со своей стороны, Евгений Герасимов объяснил, почему решил сыграть в спектакле Миркурбанова.
Е.ГЕРАСИМОВ: «Мы давние друзья с Игорем Миркурбановым. Он пришел в театр Маяковского, когда я там еще работал. Потом я из театра ушел, но все равно мы объединены великим режиссером, педагогом Андреем Александровичем Гончаровым. Потом мы с ним встретились в работе в Ленкоме, в спектакле «Сны господина де Мольера», где я играл Людовика, а он играл основную роль. Я очень уважаю этого артиста и считаю его очень талантливым. Мне, к сожалению, не удалось увидеть его режиссерские работы, но учитывая, что у меня впереди юбилейный год, он пришел с предложением, говорит: «Посмотри, какая потрясающая пьеса. Я готов ее поставить». Я согласился, потому что пьеса на самом деле очень яркая. Он сумел увлечь нашу актерскую труппу. Уверен, что в нашей постановке будет много интересного и неожиданного для зрителей. Я таким образом тоже готовлюсь к своему небольшому юбилею».
М.СИНТИН: «Игорь Миркурбанов - талантливейший актер. Спектакль «Гуттаперчевый человек или Nutcracker» стоит смотреть для того, чтобы ещё раз увидеть игру этого актера, услышать в его исполнении песни Александра Вертинского и Владимира Высоцкого, которые сами по себе – отдельный номер. Жаль, что не так много постановок сейчас, в которых задействован этот удивительный артист».
***
Идите в театр!
