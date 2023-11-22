Певец SHAMAN уверен, что задержанный в Пулково музыкант Шарлот мертв
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) ответил на вопрос о скандально известном певце Шарлоте, который ранее выложил в Сеть видео, на котором он сжигает свой российский паспорт.
Так, ранее Шарлот публиковал в социальных сетях ложные сообщения о своей смерти. Отвечая на вопрос о музыканте, SHAMAN отметил, что об умерших по традиции говорят «либо хорошо, либо никак».
«Насколько я знаю, он умер», - приводит слова Дронова «Комсомольская правда».
Ранее сообщалось, что Шарлота задержали в Петербурге после того, как он вернулся в Россию. Артисту грозит административная и уголовная ответственность за надругательство над госсимволом и дискредитацию армии. На допросе певец заявил, что был задержан из-за «осечки в понимании происходящего». По словам Шарлота, он сжег российский паспорт по ошибке, передает «Радиоточка НСН».
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