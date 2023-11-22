Певец SHAMAN уверен, что задержанный в Пулково музыкант Шарлот мертв

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) ответил на вопрос о скандально известном певце Шарлоте, который ранее выложил в Сеть видео, на котором он сжигает свой российский паспорт.

«Не знаю его позицию»: Отец певца Шарлота рассказал об отношениях с сыном

Так, ранее Шарлот публиковал в социальных сетях ложные сообщения о своей смерти. Отвечая на вопрос о музыканте, SHAMAN отметил, что об умерших по традиции говорят «либо хорошо, либо никак».

«Насколько я знаю, он умер», - приводит слова Дронова «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что Шарлота задержали в Петербурге после того, как он вернулся в Россию. Артисту грозит административная и уголовная ответственность за надругательство над госсимволом и дискредитацию армии. На допросе певец заявил, что был задержан из-за «осечки в понимании происходящего». По словам Шарлота, он сжег российский паспорт по ошибке, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры