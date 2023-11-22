«Не знаю его позицию»: Отец певца Шарлота рассказал об отношениях с сыном
Отец певца Эдуарда Шарлота Валерий перестал общаться с сыном и даже не знал о возвращении исполнителя в Россию. Об этом мужчина рассказал Telegram-каналу SHOT.
По словам Шарлота-старшего, между ним и сыном часто происходили конфликты. Певец даже не оставил отцу контактов, когда уезжал из России в Ереван. Члены семьи не виделись больше года.
«Я не знаю его позицию. То есть он что-то там сжег, мне это непонятно ... надо с ним встретиться и понять, что им движет. А так я могу поддерживать или не поддерживать, если я не знаю ситуацию», — рассказал мужчина журналистам.
Валерий Шарлот отметил, что не хочет защищать сына, но и не будет «считать его каким-то изгоем». По словам мужчины, он ждет развития ситуации.
«Если она будет как-то негативно складываться, то будем думать, можем ли мы ему чем-то помочь», — добавил отец музыканта.
Ранее певца Шарлота, вернувшего в РФ из Армении, задержали в аэропорту Пулково, напоминает телеканал «360». Летом музыкант сжег российский паспорт. По данным СМИ, теперь Шарлота обвиняют в надругательстве над государственным символом, дискредитации армии России, нарушении права на свободу вероисповеданий. На допросе исполнитель заявил, что сжег паспорт, так как был «ошибочно помешан на ложной информации».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru