«Не знаю его позицию»: Отец певца Шарлота рассказал об отношениях с сыном

По словам Шарлота-старшего, между ним и сыном часто происходили конфликты. Певец даже не оставил отцу контактов, когда уезжал из России в Ереван. Члены семьи не виделись больше года.

«Я не знаю его позицию. То есть он что-то там сжег, мне это непонятно ... надо с ним встретиться и понять, что им движет. А так я могу поддерживать или не поддерживать, если я не знаю ситуацию», — рассказал мужчина журналистам.

Валерий Шарлот отметил, что не хочет защищать сына, но и не будет «считать его каким-то изгоем». По словам мужчины, он ждет развития ситуации.

«Если она будет как-то негативно складываться, то будем думать, можем ли мы ему чем-то помочь», — добавил отец музыканта.

Ранее певца Шарлота, вернувшего в РФ из Армении, задержали в аэропорту Пулково, напоминает телеканал «360». Летом музыкант сжег российский паспорт. По данным СМИ, теперь Шарлота обвиняют в надругательстве над государственным символом, дискредитации армии России, нарушении права на свободу вероисповеданий. На допросе исполнитель заявил, что сжег паспорт, так как был «ошибочно помешан на ложной информации».

