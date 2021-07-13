«Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова с успехом показали в Каннах

Фильм вызвал особый интерес каннской критики и благодаря своему сюжету. Работа над ним началась до пандемии. Но сегодня вид кашляющих и чихающих людей, стоящих в кадре опасно близко друг к другу, вызывает слишком сильные эмоции и совсем иные, не запланированные изначально ассоциации с реальностью.

Тем временем, эпидемиологическая обстановка во Франции далека от идеальной, дельта-вариант коронавируса активно распространяется в том числе в соседнем департаменте Вар. Фестиваль решили проводить, невзирая на пандемию, обещая жесткие меры безопасности.

Символично, что в день премьеры «Петровых в гриппе» Франция слушала обращение главы страны Эммануэля Макрона, который сообщил, в частности, о необходимости обязательной вакцинации некоторых категорий населения и о комендантском часе на определенных территориях. Кроме того, паспорт здоровья, он же Covid-сертификат, с 21 июля станет обязательным для посещения культурных объектов, а с августа — для визита в кафе, магазин или ресторан. Каннского фестиваля эти меры не коснутся: он завершится до того, как новые правила вступят в силу.