«Петровых в гриппе» Кирилла Серебренникова с успехом показали в Каннах
Критики с интересом восприняли фильм российского режиссера, в России получившего условный срок по громкому уголовному делу о мошенничестве, сообщает из Канн спецкор НСН Марина Латышева.
«Это первый фильм Серебренникова с момента его выхода, - пишет самое авторитетное в мировой киноиндустрии издание Variety, - непревзойденный ответ на вопрос о том, какой именно фильм снимают после такого заключения: тот, который движется настолько безрассудно, насколько это возможно... это кино до последнего вздоха, скачущее, как брыкающаяся лошадь - захватывающая, запутанная работа освободившегося человека».
А The Hollywood Reporter, сравнивая героя с Леопольдом Блумом из «Улисса» Джеймса Джойса, отмечает следующее: «Серебренников углубляется в прошлое, которое никогда не забывалось, никогда по-настоящему не было прошлым, эта искусно выполненная и гипнотическая работа течет взад и вперед по времени, по городу и по воспоминаниям героев».
Фильм вызвал особый интерес каннской критики и благодаря своему сюжету. Работа над ним началась до пандемии. Но сегодня вид кашляющих и чихающих людей, стоящих в кадре опасно близко друг к другу, вызывает слишком сильные эмоции и совсем иные, не запланированные изначально ассоциации с реальностью.
Тем временем, эпидемиологическая обстановка во Франции далека от идеальной, дельта-вариант коронавируса активно распространяется в том числе в соседнем департаменте Вар. Фестиваль решили проводить, невзирая на пандемию, обещая жесткие меры безопасности.
Символично, что в день премьеры «Петровых в гриппе» Франция слушала обращение главы страны Эммануэля Макрона, который сообщил, в частности, о необходимости обязательной вакцинации некоторых категорий населения и о комендантском часе на определенных территориях. Кроме того, паспорт здоровья, он же Covid-сертификат, с 21 июля станет обязательным для посещения культурных объектов, а с августа — для визита в кафе, магазин или ресторан. Каннского фестиваля эти меры не коснутся: он завершится до того, как новые правила вступят в силу.
Еще до премьеры фильма стало известно о его успехе на кинорынке фестиваля. Права на показ «Петровых в гриппе» приобрели многие страны. В том числе Италия, Португалия, Польша, Чехия, страны Бенилюкса, Прибалтики и бывшей Югославии. За пределами Европы права приобретены Израилем, Турцией, Мексикой и Индонезией.
«Петровы в гриппе» - адаптация отечественного бестселлера Алексея Сальникова. Фильм участвует в основном конкурсе Канн и претендует на «Золотую пальмовую ветвь».
Это история обычной семьи, которая подхватывает вирус, после чего жизнь этих людей становится абсурдной, фантастичной и сюрреалистичной, грань между реальностью и фантазией оказывается тонкой как никогда. Петров в свободное время рисует комиксы, его жена работает библиотекаршей, но порой волшебным образом превращается в супергероиню и сурово мстит своим обидчикам. Если, конечно, это не горячечный бред, вызванный болезнью и общим предновогодним настроением окружающего мира. Это предстоит решать зрителю.
В главных ролях в «Петровых в гриппе» снимались Чулпан Хаматова, Семен Серзин и Юлия Пересильд. Фильм сделан в копродукции России, Франции, Германии и Швейцарии. Сам режиссер на Лазурный берег не приехал и не смог представить свой фильм лично, поскольку ему запрещено покидать территорию России до лета 2023 года в связи с приговором по делу «Седьмой студии». В России прокат должен стартовать 9 сентября.
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