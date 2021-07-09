На Каннском фестивале прошла премьера фильма Алексея Германа-младшего
На 74-м Каннском международном кинофестивале в пятницу состоялась премьера фильма российского режиссера Алексея Германа-младшего «Дело», сообщает РИА Новости.
«Россия – эта страна кино, истории кино, которая не перестает нас удивлять, отправляя молодых кинематографистов», - сказал гендиректор кинофестиваля Тьерри Фремо.
При этом он напомнил, что помимо картины Германа в Каннах покажут еще два российских фильма - «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.
Со своей стороны, Герман выразил благодарность за приглашение на кинофестиваль.
«Для нас это огромная честь, огромный вызов и большое счастье. Я очень рад здесь стоять, большое спасибо фестивалю», - отметил режиссер.
Серебренников поборется за главный приз Каннского фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь», а работы Германа и Коваленко представлены в программе «Особый взгляд».
Фильм «Разжимая кулаки» покажут в Каннах 10 июля, «Петровы в гриппе» - 12 июля. Фестиваль продлится до 17 июля.
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