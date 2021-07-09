На Каннском фестивале прошла премьера фильма Алексея Германа-младшего

При этом он напомнил, что помимо картины Германа в Каннах покажут еще два российских фильма - «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

Со своей стороны, Герман выразил благодарность за приглашение на кинофестиваль.

«Для нас это огромная честь, огромный вызов и большое счастье. Я очень рад здесь стоять, большое спасибо фестивалю», - отметил режиссер.

Серебренников поборется за главный приз Каннского фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь», а работы Германа и Коваленко представлены в программе «Особый взгляд».

Фильм «Разжимая кулаки» покажут в Каннах 10 июля, «Петровы в гриппе» - 12 июля. Фестиваль продлится до 17 июля.

