На Каннском фестивале прошла премьера фильма Алексея Германа-младшего

На 74-м Каннском международном кинофестивале в пятницу состоялась премьера фильма российского режиссера Алексея Германа-младшего «Дело», сообщает РИА Новости.

«Россия – эта страна кино, истории кино, которая не перестает нас удивлять, отправляя молодых кинематографистов», - сказал гендиректор кинофестиваля Тьерри Фремо.

Каннский кинофестиваль открывается, несмотря на пандемию

При этом он напомнил, что помимо картины Германа в Каннах покажут еще два российских фильма - «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова и «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

Со своей стороны, Герман выразил благодарность за приглашение на кинофестиваль.

«Для нас это огромная честь, огромный вызов и большое счастье. Я очень рад здесь стоять, большое спасибо фестивалю», - отметил режиссер.

Серебренников поборется за главный приз Каннского фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь», а работы Германа и Коваленко представлены в программе «Особый взгляд».

Фильм «Разжимая кулаки» покажут в Каннах 10 июля, «Петровы в гриппе» - 12 июля. Фестиваль продлится до 17 июля.

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ТЕГИ:КиноКаннский Кинофестиваль
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