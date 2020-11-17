Петросян высказался о поддержке артистов во время пандемии

Юморист Евгений Петросян заявил, что не слышал жалоб представителей шоу-бизнеса на финансовые сложности из-за пандемии.

«Я не в курсе всего этого», – сказал Петросян «Радио 1».

Он также добавил, что вообще поддерживать людей необходимо.

В понедельник певец Лев Лещенко опроверг информацию о том, что из-за пандемии он якобы бедствует. Певец назвал эти слухи «белибердой» и заявил, что многие артисты и правда в нынешних условиях попали в сложную финансовую ситуацию, но его лично это не касается, он также занимается благотворительностью.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев из-за коронавирусных ограничений столкнулся с проблемой выплаты ипотеки, когда весной и в начале лета 2020 года его доходы упали на 99%.

В понедельник художественный руководитель театра «Модернъ» Юрий Грымов рассказал в ходе пресс-конференции НСН как важно не допустить, чтобы люди отвыкли от театров.

