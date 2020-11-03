Кортнев из-за коронавируса столкнулся с проблемой выплаты ипотеки
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев из-за коронавирусных ограничений столкнулся с проблемой выплаты ипотеки, рассказал он «Комсомольской правде».
По его словам, его доходы упали на 99% и на полгода группа осталась без работы. Теперь концертов в несколько раз меньше, а проводятся они в полупустых залах, соблюдая требования Роспотребнадзора. То есть расходы на проведение концерта те же, а доход от него вдвое меньше, сетует Кортнев.
На этом фоне у него возникли проблемы с выплатой ипотеки. «Все, что было, вкладывал в бизнес да инвестировал в недвижимость. Не осталось ничего, кроме как жертвовать этими инвестициями», - рассказал он газете.
Теперь Кортнев с семьей живет в деревне за МКАДом, недалеко от аэропорта Внуково. Издание предполагает, что именно этот дом и был предметом ипотеки.
Как напоминает Ura.ru, молодые семьи в России могут получить компенсацию в размере 30-35% от стоимости жилья.
Тем временем МИР 24, сообщает, что средняя ставка по ипотеке в России выросла впервые с июня.
Также Ura.ru напоминает, что музыкант Алексей Кортнев ранее был диктором на акции «Тотальный диктант». Другой диктор этой акции актер Борис Смолкин ранее задумывался о роли маньяка-расчленителя, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru