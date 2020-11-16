Лев Лещенко опроверг слухи о том, что бедствует в пандемию

Певец Лев Лещенко опроверг информацию о том, что из-за пандемии он якобы бедствует.

Певец назвал эти слухи «белибердой» и заявил, что многие артисты и правда в нынешних условиях попали в сложную финансовую ситуацию, но его лично это не касается, он также занимается благотворительностью.

«Мы у государства не берём ни копейки денег, а государству при этом платим налоги», - заявил артист «Радио 1».

Ранее сообщалось, что лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев из-за коронавирусных ограничений столкнулся с проблемой выплаты ипотеки, когда весной и в начале лета 2020 года его доходы упали на 99%.

В понедельник художественный руководитель театра «Модернъ» Юрий Грымов рассказал в ходе пресс-конференции НСН как важно не допустить, чтобы люди отвыкли от театров.

