Лев Лещенко опроверг слухи о том, что бедствует в пандемию
Певец Лев Лещенко опроверг информацию о том, что из-за пандемии он якобы бедствует.
Певец назвал эти слухи «белибердой» и заявил, что многие артисты и правда в нынешних условиях попали в сложную финансовую ситуацию, но его лично это не касается, он также занимается благотворительностью.
«Мы у государства не берём ни копейки денег, а государству при этом платим налоги», - заявил артист «Радио 1».
Ранее сообщалось, что лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев из-за коронавирусных ограничений столкнулся с проблемой выплаты ипотеки, когда весной и в начале лета 2020 года его доходы упали на 99%.
В понедельник художественный руководитель театра «Модернъ» Юрий Грымов рассказал в ходе пресс-конференции НСН как важно не допустить, чтобы люди отвыкли от театров.
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