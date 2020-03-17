Переболевшего коронавирусом Тома Хэнкса выписали из больницы

Российская актриса Ольга Куриленко, известная по роли девушки суперагента Джеймса Бонда, накануне сообщила в соцсетях о том, что заразилась коронавирусной инфекцией. Она находится на карантине у себя дома.

Ассоциация владельцев кинотеатров рекомендовала в понедельник продавать до 150 билетов в один кинозал в рамках мер по предотвращению угрозы распространения нового коронавируса. На сайте Ассоциации также опубликован призыв рассаживать посетителей кинозалов через одного.

