Переболевшего коронавирусом Тома Хэнкса выписали из больницы
Голливудский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, у которых был найдет коронавирус, выписали из клиники в Австралии. Об этом сообщил в Instagram их сын Чет Хэнкс. По его словам, родители прошли курс лечения и чувствуют себя гораздо лучше. Тем не менее, они находятся пока на карантине.
Российская актриса Ольга Куриленко, известная по роли девушки суперагента Джеймса Бонда, накануне сообщила в соцсетях о том, что заразилась коронавирусной инфекцией. Она находится на карантине у себя дома.
Ассоциация владельцев кинотеатров рекомендовала в понедельник продавать до 150 билетов в один кинозал в рамках мер по предотвращению угрозы распространения нового коронавируса. На сайте Ассоциации также опубликован призыв рассаживать посетителей кинозалов через одного.
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