В кинотеатрах могут ограничить продажи билетов из-за коронавируса
Ассоциация владельцев кинотеатров рекомендовала реализовывать до 100-150 билетов в один кинозал в рамках мер по предотвращению угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что на сайте Ассоциации также опубликован призыв рассаживать посетителей кинозалов через одного.
Кроме того, в кинотеатрах предложено организовать более тщательную уборку с применением дезинфицирующих средств, и ночами обрабатывать залы специальными лампами.
Ранее стало известно, что мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти распорядился закрыть до 31 марта кинотеатры, развлекательные центры, бары и ночные клубы, чтобы предотвратить распространение COVID-19. Об этом сообщается на сайте городской мэрии. Ограничения вступили в силу с полуночи понедельника по времени Лос-Анджелеса.
Между тем, число заразившихся коронавирусной инфекцией в России составило 93 человека. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, семь случаев связаны с заражением внутри страны, остальные — завозные, подчёркивает Свободная пресса.
Около 15 тысяч человек находятся под медицинским наблюдением по подозрению в заражении инфекцией.
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