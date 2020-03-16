В кинотеатрах могут ограничить продажи билетов из-за коронавируса

Ассоциация владельцев кинотеатров рекомендовала реализовывать до 100-150 билетов в один кинозал в рамках мер по предотвращению угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что на сайте Ассоциации также опубликован призыв рассаживать посетителей кинозалов через одного.

Кроме того, в кинотеатрах предложено организовать более тщательную уборку с применением дезинфицирующих средств, и ночами обрабатывать залы специальными лампами.