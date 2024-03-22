Гвинет Пэлтроу назвала бесполезными вложения студий в съемки кинокомиксов
Американская актриса Гвинет Пэлтроу раскритиковала супергеройские кинофраншизы, сообщает TMZ.
По её словам, Голливуд зря вкладывает в кинокомиксы большие средства. При этом сама актриса не раз снималась в подобных картинах, в том числе в семи фильмах о Железном человеке студии Marvel.
Говоря об авторском кинематографе, обладательница премии «Оскар» подчеркнула, что настоящие художники должны рисковать, поэтому скромные бюджеты идут искусству на пользу.
Ранее «Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru